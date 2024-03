Kylian Mbappé provoque une bataille épique à Madrid

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid ne fait plus aucun doute, même si de nombreux détails sont encore à régler avant de rendre officielle la signature de l’international français.

Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, dans quelques mois, l’aventure sera officiellement finie. L’attaquant de 25 ans a fait part de sa décision à Nasser Al-Khelaïfi, il ne prolongera pas son contrat au-delà de juin 2024 avec le PSG. L’identité de son prochain club ne fait quasiment aucun doute. A moins d’un immense revirement de situation, toujours possible avec l’ancien Monégasque, ce dernier va s’engager au Real Madrid. Le salaire du joueur semble avoir été convenu, mais des détails sont encore à régler, notamment en ce qui concerne la répartition des droits à l’image de « KM7 ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

La famille du joueur s’occupe de son côté de son déménagement. L’idée est de trouver à Kylian Mbappé une résidence de luxe, dans laquelle l’ancien Monégasque pourrait tout faire sans avoir besoin de sortir à l’extérieur, où la pression médiatique sera colossale. L’une des exigences principales du capitaine des Bleus est de disposer dans sa résidence d’une salle de sport privée gigantesque. Le média La Razon en Espagne en fait d’ailleurs un papier et explique que le déménagement à venir de Kylian Mbappé dans la capitale madrilène a provoqué une « bataille » entre les agences immobilières de la ville, lesquelles se battent pour travailler avec le futur n°10 du Real Madrid.

Des villas à 15 millions d'euros proposés à Mbappé

Plusieurs résidences ont d’ores et déjà été proposées à Kylian Mbappé et les prix oscillent aux alentours des 13 à 15 millions d’euros. Une villa de luxe dans laquelle ont résidé Sergio Ramos ou encore Achraf Hakimi fait par ailleurs partie des maisons proposés au clan Mbappé. Le joueur ne s’occupe évidemment pas de ça personnellement mais son entourage planche à fond sur le dossier car tout doit être prêt pour cet été. Après l’Euro et pourquoi pas les Jeux Olympiques, le moment sera venu pour Kylian Mbappé de déménager en Espagne et de démarrer son aventure si attendue avec le Real Madrid.