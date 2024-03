Kylian Mbappé ‍: Nasser Al-Khelaïfi le planqué, l'attaque frontale

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Le PSG aurait pu exploser en vol avec l'annonce du départ de Kylian Mbappé en fin de saison. Mais contrairement à Nasser Al-Khelaïfi, attaqué pour son immobilisme, Luis Enrique a très bien géré le dossier.

Il n’y a désormais plus de suspense, Kylian Mbappé va quitter le PSG cet été à l’issue de sept années de présence, pendant lesquelles il aura tout simplement fait exploser les compteurs. Toujours aussi intenable quand Luis Enrique lui donne du temps de jeu, à l’image de son triplé contre Montpellier la semaine dernière, l’attaquant français a néanmoins parfois été ménagé par son entraineur. Volonté de préparer réellement la saison prochaine, désir de le mettre au pas maintenant que son départ ne fait plus de doute, ou simple souhait de le ménager en vue des prochaines échéances ? Difficile de le savoir mais Luis Enrique a réussi à asseoir son autorité et à faire passer ce départ sans trop d’étincelles, alors que tout le monde guettait la réaction de la direction, ou de Kylian Mbappé en personne.

C’est donc l’entraineur espagnol qui a pris les commandes, au détriment d’un Nasser Al-Khelaïfi qui se veut totalement muet depuis l’annonce du départ de Kylian Mbappé. Le dirigeant qatari l’a mauvaise, mais il devrait penser à son club et communiquer positivement selon Laurent Perrin, journaliste du Parisien qui tient autant à féliciter Luis Enrique, qu’à enfoncer le président du PSG. « Ce que je retiens, Luis Enrique a réussi un énorme exploit. On a passé le cap du départ de Mbappé, sans cris. Dans l’histoire du PSG, arriver à digérer le départ d’un des plus grands joueurs de l’histoire du football français, qui quitte le club en plein milieu de saison, ça aurait pu déstabiliser l’ensemble. Lui, il a été le seul à tenir la baraque puisque comme d’habitude, Nasser s’est planqué et Luis Campos n’a pas eu la parole. Il l’a mis en tribunes, il l’a mis remplaçant, tout le monde s’est dit que ça allait exploser. Mais ce n’est pas le cas, il a géré cela et les résultats parlent pour lui. Mbappé a la pêche, il a le sourire, il est en pleine forme. Pour avoir négocié ce virage de telle manière, le mec est balèze », a livré Laurent Perrin sur 100 % PSG, La Tribune, l’émission de France Bleu.

Nasser Al-Khelaïfi critiqué

Des félicitations pour Luis Enrique, et donc de vives critiques à l’encontre de Nasser Al-Khelaïfi, pour qui il ne faut pas compter sur le dirigeant qatari quand les choses vont mal ou qu’il faut gérer les égos des stars. Une remarque qui avait déjà été effectuée par le passé dans la difficulté du président du PSG à sermonner les stars qui dépassaient les bornes. Il faut croire que, malgré la déception de voir Mbappé partir en fin de saison, Nasser Al-Khelaïfi a encore beaucoup de mal à se faire entendre quand il faut taper du poing sur la table avec ses stars.