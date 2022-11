Kylian Mbappé écrit la légende, le monde va devoir l'accepter

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

L'Equipe de France a du compter sur un grand Kylian Mbappé pour vaincre le Danemark. Le prodige a inscrit un doublé, poursuivant sur ses standards hors normes sur la scène internationale.

Si l'homme du match avait été difficile à déterminer pour France-Australie, Kylian Mbappé a mis tout le monde d'accord contre le Danemark. L'attaquant du PSG a inscrit un doublé, mettant souvent au supplice la défense danoise par ses accélérations et ses dribbles. Mbappé est très pressé dans cette coupe du monde 2022. Avec ce troisième but en deux matchs, il a pris la tête du classement des buteurs en compagnie de l'Equatorien Enner Valencia. On savait que Kylian Mbappé était un phénomène mais c'est d'autant plus fort en sélection. Cette soirée lui aura permis d'établir trois marques de référence avec l'Equipe de France.

Mbappé, sur un rythme élevé en bleu et en coupe du monde

En effet, les deux buts marqués à Kasper Schmeichel lui permettent d'atteindre les 31 buts en Equipe de France. Il rejoint le septième rang historique et surtout Zinedine Zidane. Zizou avait mis 108 matchs pour atteindre ce total contre 61 pour l'attaquant du PSG. Une précocité indéniable qui se remarque encore plus à l'échelle de la coupe du monde de football.

Kylian Mbappé est désormais le deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’Equipe de France en Coupe du monde avec 7 buts inscrits. ⚽️🇫🇷



Il a dépassé les 6 buts de Thierry Henry ce samedi.



Just Fontaine reste en tête du classement avec 13 buts inscrits. — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) November 26, 2022

A 23 ans, Mbappé en est déjà à sept réalisations dans un mondial. Tout ceci en deux participations et neuf matchs disputés. Cela fait de lui le nouveau numéro deux français au classement des buteurs, dépassant Thierry Henry et ses six buts. Seul Just Fontaine (13 buts en 1958 !) fait mieux que lui, pour le moment. Enfin, ce total lui permet déjà d'égaler la marque de Lionel Messi au coup d'envoi d'Argentine-Mexique alors que la Pulga joue son cinquième mondial. Cristiano Ronaldo ne possède plus qu'une longueur d'avance sur le Français. Après France-Danemark, il est incontestable que Kylian Mbappé n'en finit plus de s'installer dans le panthéon du football français et de devenir un phénomène à l'échelle mondiale.