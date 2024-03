Kylian Mbappé au Real Madrid, les six questions cruciales ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

L'avenir de Kylian Mbappé est plus que jamais annoncé au Real Madrid. Mais l'attaquant du PSG refuse de le confirmer. Qu'en est-il vraiment de la situation à deux mois de la fin de la saison ? Un journaliste espagnol dit tout.

Actuellement occupé avec l’équipe de France entre deux matchs face à l’Allemagne et le Chili, Kylian Mbappé a tout de même pris la parole récemment. Il a été clair sur son avenir, expliquant quand il donnerait des nouvelles quand tout serait bouclé à ce sujet, ne laissant aucune place pour les rumeurs sur une éventuelle prolongation au PSG qui parait impensable, une signature au Real Madrid ou ailleurs, ou même sa participation aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Bien évidemment, tout porte à croire que son arrivée en Espagne se prépare et que ce sera annoncé quand les clubs concernés ne seront plus en Ligue des Champions, et que la température sera un peu redescendue. En attendant, les coulisses s’activent et le média ibérique Relevo, très concerné par ce sujet depuis des années, a décidé de dévoiler un long dossier sur la situation autour de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé a-t-il signé ?

De nombreux points sont ainsi évoqués par le journaliste Javier Rodriguez Pascual, qui couvre l’actualité du Real Madrid et a notamment révélé en premier plusieurs transferts de la Maison Blanche ces dernières années. Il était donc l’occasion de mettre les choses au point sur plusieurs niveaux. Notamment la question au sujet de la signature déjà effective de Kylian Mbappé au Real Madrid, ou non. La réponse est ferme, le joueur du PSG ne s’est pas encore engagé avec la Casa Blanca. L’accord a été trouvé, mais le conseil d’administration du club espagnol est formel, aucune signature n’a été apposée à l’heure actuelle.

Une annonce en préparation

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Pour Revelo, pas de soute possible, tant que rien n’a été signé, impossible de se précipiter et de travailler sur une annonce spectaculaire dans le nouveau Bernabeu. Les dirigeants madrilènes, échaudés par l’épisode 2022 même s’ils sont très confiants, ne veulent pas aller plus vite que la musique. Si tout le monde en parle dans les bureaux de Valdebedas, cela ne provoque aucune mise en oeuvre, et il ne fait aucun doute que si quelque chose devrait se préparer, ce serait après la fin de la saison, donc dans une atmosphère beaucoup plus tranquille pour se préparer là dessus.

Son salaire au Real

Si Kylian Mbappé n’a pas encore signé, cela ne veut pas dire qu’il négocie toujours. Du moins sur son salaire. A priori, tout est réglé à ce niveau, il touchera bien le plus gros salaire de l’effectif, devant Vinicius Junior et Jude Bellingham, mais pas de manière exagérée. Le kid de Bondy a largement réduit ses émoluments par rapport à son train de vie parisien, et son salaire sera entre 14 et 20 millions d’euros par an, alors que l’Anglais et le Brésilien émargeaient à 12 ME cette année. Ce qui risque de faire la différence, c’est sur la répartition des droits à l’image, domaine dans lequel le Français a été sans pitié, et est parvenu à un taux très élevé. Alors que Florentino Pérez a l’habitude de faire 50/50 avec les joueurs, Bellingham et Vinicius avaient réussi à dépasser ce pourcentage. Pour Mbappé, il sera encore plus haut, le champion du monde 2018 n’étant pas loin de récupérer la totalité de ses droits.

Quel été pour Mbappé ?

En cas de signature au Real au mois de mai, comme cela est désormais fort probable, que pourra faire Kylian Mbappé de ses premiers mois madrilènes ? Pour Relevo, il n’y a aucun doute, l’attaquant français n’ira pas aux Jeux Olympiques, car Florentino Pérez ne veut pas récupérer un jouer émoussé pour ses débuts et au repos jusqu’au mois de septembre quasiment. Il n’ira pas non plus faire la tournée américaine même s’il le voulait, le Real ayant bien fait savoir que les joueurs sollicités par l’Euro 2024 comme la Copa America 2024 ne devraient pas faire cette partie de la préparation assez fatigante, physiquement comme médiatiquement, en plus des déplacements à rallonge.

Quelle conséquence sur le mercato du Real ?

Javier Rodriguez Pascual s’est penché sur les changements que vont provoquer l’arrivée de Mbappé. Il y a tout d’abord sur le plan de l’effectif, la possibilité que Rodrygo s’en aille pour faire de la place. Celle-ci est bien réelle, d’autant qu’Endrick va poser ses valises, et que la priorité sera donné au jeune brésilien de Palmeiras. Ce dernier va même profiter de la signature de Mbappé pour vivre une première saison plus tranquille que prévue. En revanche, pour rétablir les finances du club et compenser la dépense que provoque notamment l’arrivée d’Alphonso Davies en provenance du Bayern Munich si cela devait se confirmer, Rodrygo va être à l’écoute des offres et va donc faire de la place dans l'attaque des Merengue.

Le vestiaire du Real craint Mbappé ?

Joan Laporta, président du FC Barcelone, s’est empressé de le préciser, l’arrivée de Kylian Mbappé va faire exploser l’ambiance au Real Madrid, avec son salaire, son jeu sur l’aile gauche et son égo surdimensionné. De quoi en faire les choux gras de la presse espagnole pendant des années. Ce n’est pas du tout ce que ressent le journaliste spécialisé, pour qui le vestiaire madrilène, et ses nombreux français, « l’attend à bras ouverts ». L’idée d’avoir un joueur capable de faire gagner les grands matchs fait saliver ses futurs coéquipiers, qui savent que le niveau d’exigence va encore monter. Et la confiance est totale en Carlo Ancelotti pour savoir le gérer, et lui dire aussi si quelque chose ne va pas de manière posée et loin des micros. Une description qui résume en tout cas l’attitude générale au Real Madrid, où la confiance et la sérénité sont de mise dans ce dossier qui contient de nombreuses interrogations, quasiment toutes déjà réglées aux yeux de la presse espagnole.