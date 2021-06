EdF : Mbappé comparé à Neymar, ce n'est pas un compliment

Dans : Kylian Mbappé.

Lors d’une conférence de presse, Kylian Mbappé a donné sa version des faits de l’embrouille avec Olivier Giroud en équipe de France.

Il voulait sortir du bois directement après la victoire des Bleus contre la Bulgarie, au cours de laquelle Olivier Giroud a marqué un doublé avant de tancer un peu le jeu de Kylian Mbappé. Au final, Didier Deschamps l’a retenu quelques jours. Mais dimanche, le champion du monde s’est présenté devant les médias. Sans langue de bois, Mbappé s’est notamment confié sur sa brouille avec Giroud : « J'ai été un peu affecté. Ce qu'il a dit, il n'y a rien de méchant. Mais j'aurais préféré qu'il vienne et même qu'il soit plus virulent. Mais ce n'est pas un problème, ce sont des petites broutilles. Je n'ai pas envie que ça vienne perturber l'équipe. On doit se concentrer sur une seule et unique chose, l'Euro ». Une déclaration qui remet un peu de l’huile sur le feu, alors que l’affaire s’était tassée. De quoi énerver au plus haut point Emmanuel Petit.

« Ça me rappelle un peu Neymar au PSG »

« La polémique qu'il y a avec Giroud, ce qu'a dit Giroud, j'ai trouvé ça déplacé et la réponse de Kylian Mbappé, je la trouve déplacée aussi. Le problème, c'est que quand cela ne va pas dans son sens, il est souvent agacé. Ça me rappelle un peu Neymar au PSG. Ce serait aussi qu'avec son statut, il est amené que des fois les choses n'aillent pas dans son sens et qu'il prenne de la force mentale pour aller au-dessus de tout ça. Maintenant, j’attends la réponse de Mbappé sur le terrain mardi. J’espère qu’il ne sera pas agacé. Les garçons qui s’agacent pour deux francs, je trouve ça fatiguant. Cette nouvelle sortie de médiatique, j’aurais préféré que Mbappé la fasse au coeur du groupe, pas devant les journalistes… », a lancé le consultant de RMC, qui estime donc que Mbappé est en train de pourrir le groupe France en vue du premier match contre l’Allemagne mardi.