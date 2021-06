EdF : Mbappé contrarié par Giroud, il brise le silence

Dans : Equipe de France.

Après la victoire de la France contre la Bulgarie (3-0), Olivier Giroud a visé Kylian Mbappé en zone mixte.

Buteur à deux reprises après la sortie de Mbappé contre les Bulgares, l’attaquant de Chelsea a expliqué qu’il ne recevait pas suffisamment de ballons selon lui, en dépit de ses nombreux appels dans la surface de réparation adverse. Kylian Mbappé avait très mal pris les critiques d’Olivier Giroud à son encontre et avait bien l’intention de s’en expliquer devant la presse dans les jours suivants. Didier Deschamps l’en avait dissuadé mais ce dimanche après-midi, l’attaquant du PSG était en conférence de presse à Clairefontaine à deux jours du choc face à l’Allemagne. L’occasion pour Kylian Mbappé de revenir sur cet épisode qui l’a affecté selon lui.

« On en a parlé, on a discuté de ça, ça a fait parler, tout le monde sait ce qui s'est passé, j'ai été un peu affecté mais on ne va pas en faire toute une histoire, l'équipe de France reste le plus important, des broutilles ne vont pas venir perturber notre prépa, on est concentrés sur le même objectif. Ce qu'il a dit ne m'a pas dérangé plus que ça, je suis attaquant et j'ai eu ce sentiment 365 fois dans un match. Mais c'est plus de le sortir publiquement. Je l'ai félicité dans le vestiaire, il ne m'a rien dit et après je l'apprends dans la presse. Il ne dit rien de méchant. C'est plus le fait de le sortir publiquement, j'aurais préféré qu'il vienne et qu'il soit même plus virulent dans le vestiaire. Mais ce n’est pas un problème, ce sont des petites broutilles. L'équipe n'a pas besoin qu'on se mette dans bâtons dans les roues. C'était un peu tendu, mais le plus important est d'en discuter, de faire passer ça après le groupe. Le plus important ça reste le groupe. C'est un micro-épisode » a commenté Kylian Mbappé, histoire de clore cette polémique dont Didier Deschamps se serait bien passée avant le début de l’Euro.