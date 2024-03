Ces trois mensonges que Mbappé n'a jamais digérés

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Sur le point de quitter le PSG, Kylian Mbappé le fera avec le sentiment d'avoir tout donné jusqu'au bout. Mais il ne pouvait plus rester après ce qu'il s'était passé en 2022 dans la foulée de sa prolongation.

Kylian Mbappé a pris la parole ces derniers jours à l’occasion de ses apparitions médiatiques avec l’équipe de France. Il a comme à son habitude très bien maitrisé l’exercice, refusant de dévoiler son futur choix de carrière, et assurant qu’il était surtout concentré sur la fin de saison du PSG et des Bleus. Mais il ne fait plus aucun doute que l’ancien monégasque ne fera plus partie de l’effectif parisien au début du prochain exercice. Il suffit de voir Luis Enrique le mettre sur le banc de touche ou le sortir des rencontres de Ligue 1, alors que cela était impensable quelques semaines plus tôt. Kylian Mbappé a donc pris sa décision, lui qui avait prolongé en 2022 avec un maillot marqué 2025 dessus. Mais en réalité, le contrat allait jusqu’en 2024, avec une option pour une année supplémentaire que le natif de Paris n’a jamais levé. Il faut dire que, dans la foulée de sa prolongation, le champion du monde 2018 s’est senti trahi par ses dirigeants.

Le PSG lui promet trois superstars

Pour le faire rester au PSG alors que le Real Madrid lui tendait les bras, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos lui ont promis des montagnes. Sur le plan financier, tout a été respecté même si le joueur a du faire des efforts pendant sa mise au placard de l’été dernier pour renoncer à quelques primes de fidélité et soulager les finances du club de la capitale. C’est sur le plan sportif que l’attaquant francilien a été le plus déçu. Il suffit de se rappeler de sa phrase prononcée suite à l’élimination de son équipe face au Bayern Munich l’an dernier (3-0 sur l’ensemble des deux matchs), où il avait expliqué que le PSG n’avait pas les moyens d’aller plus haut. « Notre maximum, c’est ça », avait lancé Kylian Mbappé, réaliste et déçu.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Malgré les efforts effectués par les dirigeants l’été dernier pour récupérer des joueurs internationaux français et plus jeunes, et faire partir Lionel Messi, Sergio Ramos et Neymar, le choix de s'en aller était déjà fait dans la tête de Kylian Mbappé, assure Defensa Central. Le média espagnol, très proche de Florentino Pérez, explique que le kid de Bondy s’était vu promettre trois signatures d’exception dans la foulée de sa prolongation en 2022. Mais à l’image de l’échec de la venue de Robert Lewandowski, rien n’a fonctionné, et le Polonais, comme Bernardo Silva et Milan Skriniar, n’ont pas signé, même si le Slovaque est venu un an plus tard. Trois fiascos et une déception terrible pour Mbappé, qui a estimé qu’on s’était joué de lui, et a depuis décidé qu’il irait au bout de son contrat et quitterait le PSG après avoir tout donné jusqu’au bout. C’est ce qui est en train de se passer puisque l’ancien monégasque a encore deux mois pour profiter du maillot parisien avant de s’en aller.