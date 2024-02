Bievenido Mbappé, Sergio Ramos lui fait un cadeau à 6 ME

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Cette fois-ci, la presse espagnole y croit en ce qui concerne l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, qui ne fait quasiment plus aucun doute depuis que le Français a confirmé son départ aux dirigeants du PSG.

Kylian Mbappé au Real Madrid, c’est très certainement pour cet été. Tout proche de rejoindre la capitale espagnole en 2022, l’international français avait fait le choix de prolonger de deux ans plus une année en option. L’ancien attaquant de l’AS Monaco a informé son président Nasser Al-Khelaïfi la semaine dernière de sa décision de ne pas prolonger en faveur du PSG et de quitter le club parisien en tant que joueur libre à l’été 2024. La question est maintenant de savoir où Kylian Mbappé va s’engager mais cela fait peu de doutes car le Real Madrid est le grandissime favori pour accueillir le capitaine des Bleus. Le probable salaire du joueur à Madrid a déjà fuité dans la presse espagnole, tout comme la durée de son contrat.

Sauf improbable retournement de situation, Kylian Mbappé sera prochainement un joueur du Real et chaque détail de sa venue est scruté de près par la presse espagnole. El Chiringuito s’intéresse par exemple au futur lieu de vie de Kylian Mbappé dans la capitale madrilène. Le média a dévoilé dans sa dernière émission que Sergio Ramos pourrait aider l’actuel vice-capitaine du Paris Saint-Germain en lui proposant sa villa située dans le quartier de la Moraleja dans le Nord de Madrid. Cette villa estimée à 6 millions d’euros fait un total de 2500 mètres carrés et possède deux piscines ainsi qu’une salle de cinéma. De quoi s’installer confortablement à Madrid pour Kylian Mbappé, qui va découvrir un championnat étranger pour la première fois de sa carrière et qui pourrait donc compter sur l’aide de son ancien coéquipier au PSG pour s’intégrer au mieux. On ne doute pas que du côté du Real Madrid, on fera également le nécessaire pour accélérer l’adaptation de « KM7 », notamment grâce à la présence de plusieurs Français dans l’effectif.