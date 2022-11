TV : Qatar – Équateur, à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match d’ouverture ?

Dans : Mondial 2022.

Par Alexis Rose

Quatre ans après le sacre de l’équipe de France en Russie, la Coupe du Monde 2022 débute officiellement ce dimanche avec le match d’ouverture entre le Qatar, le pays hôte, et l’Équateur.

Quelle heure pour Qatar – Équateur ?

Le moment tant attendu est arrivé, la Coupe du Monde est de retour ! Et contrairement aux habitudes, ce premier Mondial au Moyen-Orient se disputera en fin d’année et non pas l’été. En effet, cette compétition débutera officiellement ce dimanche 20 novembre à 17 heures avec le match d’ouverture entre le Qatar et l’Équateur. Une rencontre qui se jouera au Al Bayt Stadium, un stade de 60 000 places situé à Al-Khor. L'arbitre de ce match sera l'Italien Daniele Orsato.

3 days from now, we’ll meet at Al Bayt Stadium 🇶🇦 #AllForAlAnnabi#ForTheLoveOfQatar pic.twitter.com/HDGnG0G5u7 — Qatar Football Association (@QFA_EN) November 17, 2022

Sur quelles chaînes suivre Qatar – Équateur ?

Ce premier match de la compétition entre deux outsiders du Groupe A, derrière les Pays-Bas et le Sénégal, sera diffusé sur deux chaînes en France. Puisque beIN Sports 1 diffusera la rencontre, comme toutes les autres de cette Coupe du Monde. TF1 a également choisi de diffuser ce Qatar – Équateur, qui sera précédé de la cérémonie d'ouverture.

Les compos probables de Qatar – Équateur :

Pour sa première participation à la Coupe du Monde, après avoir toujours échoué au tour préliminaire, le Qatar espère faire bonne figure devant le monde entier. En tant que pays hôte, la 50e nation mondiale cherchera à faire de bons résultats en suivant son sacre à la Coupe d’Asie en 2019. Pour cela, le sélectionneur espagnol Félix Sánchez Bas pourra compter sur une équipe bien préparée, qui reste sur quatre victoires de suite depuis la fin du mois d’octobre.

La compo probable du Qatar : Al-Sheeb – Al-Rawi, Khoukhi, Salman - Miguel, Boudiaf, Hatem, Ahmed – Al-Haydos – Ali, Afif.



Après avoir atteint les huitièmes de finale en 2006 et disputé le premier tour en 2014, l’Équateur jouera la troisième Coupe du Monde de son histoire. Qualifié aux dépens de la Colombie ou du Chili dans la si relevée poule d’Amérique de Sud, juste derrière le Brésil, l’Argentine et l’Uruguay, l’Équateur espère bien créer la surprise dans ce Groupe A. Défait à une seule reprise depuis 2021, le groupe du sélectionneur argentin Gustavo Alfaro arrive en pleine confiance sur ce Mondial. Avec un premier objectif : gâcher la fête du pays organisateur.

💪 ¡La fuerza de la juventud!



🤩 El mundo entero nos reconoce como una de las Selecciones más jóvenes que jugarán en Qatar



😎 ¡Te presentamos las estadísticas @betcrisecuador con las edades de nuestros 26 guerreros! pic.twitter.com/zmTcdDCfM4 — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) November 17, 2022

La compo probable de l’Équateur : Galindez – Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan – Caicedo, Gruezo, Cifuentes – Plata, Valencia, Ibarra.