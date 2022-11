Scandale au Brésil, Neymar au coeur d'une terrible attaque

Dans : Mondial 2022.

Par Guillaume Conte

La blessure de Neymar n'a pas provoqué un grand élan de sympathie au Brésil. De quoi mettre en furie l'un de ses coéquipiers, qui a fait suivre un message musclé à l'encontre de ses compatriotes.

Considéré comme le leader de l’équipe nationale attendue par tout un pays, Neymar doit vivre avec cette pression depuis sa première Coupe du monde en 2014. A chaque fois, un malheur s’abat toutefois sur lui avec des blessures pendant ou avant la compétition qui l’empêchent d’être à 100 % au moment fatidique. Encore une fois, dès son premier match contre la Serbie, le numéro 10 du PSG s’est blessé à la cheville et souffre d’une entorse. Son absence est déjà avérée pour plus d’une semaine, et la phase de poule est terminée pour lui. Toute la Seleçao espère un rétablissement possible, et les messages encourageants de ses coéquipiers se multiplient, assurant qu’ils vont aller le plus loin possible pour permettre au « Ney » de les rejoindre lors des matchs capitaux.

Le malheur de Neymar : être Brésilien

TORCER POR LESÃO? AÍ NÃO! 🤦‍♂️🇧🇷 Raphinha sai em defesa de Neymar, ao compartilhar post nas redes sociais. O que achou, torcedor? #TNTSportsNoQatar pic.twitter.com/ryBdXQ5k4y — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) November 25, 2022

Mais ce sentiment n’est pas forcément partagé au Brésil, où notamment sur les réseaux sociaux, Neymar a pris cher. Il est jugé peu fiable dans les moments où la Seleçao a besoin de lui, et sa dernière blessure a visiblement excédé beaucoup de monde. De quoi provoquer une vive réaction de la part de Raphinha, qui a décidé de faire suivre sur ses réseaux sociaux le message d’un supporter brésilien dégoûté par le manque de soutien dont bénéficie Neymar après sa nouvelle blessure. « Les Argentins considèrent Messi comme un Dieu. Les Portugais traitent Cristiano Ronaldo comme un roi. Et les Brésiliens rêvent de voir Neymar se casser la jambe. Quelle tristesse. La plus grosse erreur de la carrière de Neymar est d’être né au Brésil. Ce pays ne mérite pas son talent et son football », a fait suivre l’ailier du FC Barcelone, qui a mis en avant ce message et l’a « liké ». Une manière de mettre en avant le désamour ou plutôt le déchirement au Brésil pour la Seleçao, dont plusieurs joueurs se sont prononcés pour Jair Bolsonaro lors des récentes élections sulfureuses au pays, et qui ont provoqué de vives réaction chez les sympathisants de Lula, l’actuel président. Au point de voir en effet une partie de la population se réjouir de voir Neymar être sorti sur blessure contre la Serbie !