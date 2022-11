Neymar en cas d’urgence, le Brésil est fixé

Dans : Mondial 2022.

Par Eric Bethsy

Victime d’une entorse à la cheville droite contre la Serbie (2-0) jeudi, Neymar n’a pas dit adieu au reste de la Coupe du monde 2022. Le milieu offensif du Brésil pourrait réapparaître dès le troisième match contre le Cameroun si la Seleção en a vraiment besoin.

Les nouvelles de Neymar n’étaient pas rassurantes jeudi soir. Après un tacle du défenseur central serbe Nikola Milenkovic, le meneur de jeu du Brésil s’est tordu la cheville droite. La star du Paris Saint-Germain est ensuite restée sur la pelouse une dizaine de minutes, avant de sortir et de s’asseoir en larmes sur le banc. Il faut dire que la cheville du Brésilien avait déjà gonflé. Et très vite, le médecin de la Seleção Rodrigo Lasmar diagnostiquait une entorse, en demandant un délai d’au moins 24 heures pour déterminer la durée d’indisponibilité.

Pas de quoi inquiéter le sélectionneur Tite qui assurait déjà que Neymar reviendrait plus tard dans ce Mondial 2022. Et le technicien avait apparemment raison. En effet, le quotidien Marca, avant même le forfait annoncé par le médecin ce vendredi, affirmait que le Parisien manquerait le deuxième match contre la Suisse lundi, mais pas forcément la troisième rencontre. Le Brésil aimerait acter sa qualification pour les huitièmes de finales face à la Nati, et ainsi ménager son milieu offensif pendant le troisième match face au Cameroun vendredi prochain.

Neymar vers un retour en 8es

A noter qu’un retour de Neymar contre les Lions Indomptables ne serait pas exclu si la Seleção a besoin de sa star pour se qualifier. A priori, le sélectionneur Tite dispose de bien d’autres alternatives de qualité dans son effectif. Neymar a donc de grandes chances de rester à l’infirmerie jusqu’à la phase à élimination directe, en espérant que ses coéquipiers fassent le travail. De bonnes nouvelles pour le Brésil et le Paris Saint-Germain.