PSG ‍: Le Qatar c'est le paradis selon Hakimi

Dans : Mondial 2022.

Par Mehdi Lunay

Pratiquement deux ans après le début de la coupe du monde au Qatar, les polémiques et les menaces de boycott sont désormais oubliées. Achraf Hakimi va même plus loin en qualifiant ce Mondial 2022 de référence dans l'Histoire du tournoi.

Un Mondial pour la saison hivernale en Europe, voilà ce qui était au programme il y a à peine 2 ans. Le 20 novembre 2022, le Qatar lançait sa coupe du monde contre l'Equateur dans un contexte tendu. Entre les conditions de travail précaires des ouvriers sur les chantiers des stades et la polémique sur la climatisation des stades, ce Mondial qatarien avait très mauvaise presse. Les appels au boycott du tournoi étaient nombreux, ajoutant que les droits de l'Homme et les libertés individuelles étaient remis en cause au Qatar.

Hakimi regrette la coupe du monde au Qatar

La coupe du monde 2022 a finalement été suivi normalement par le public européen et notamment français. La finale Argentine-France avait notamment battu le record d'audience historique de la télévision française avec plus de 24 millions de téléspectateurs. Un succès qui n'étonne pas Achraf Hakimi. Demi-finaliste de ce Mondial avec le Maroc, le latéral du PSG ne tarit pas d'éloges sur l'organisation du Mondial. Pour lui, le Qatar a fait un sans-faute dans la manière d'accueillir les 32 pays, offrant même une communion jamais vue entre les nations.

Le Paris Saint-Germain a célébré aujourd'hui l'inauguration de la #PSGAcademy au Maroc. 🔴🔵



À l'occasion de cet événement marquant, @AchrafHakimi a honoré de sa présence cette journée mémorable. ⤵️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 11, 2024

« Au début, beaucoup de gens se sont plaints de l'organisation. Ils craignaient que certaines choses ne soient pas autorisées et que ce soit le chaos. Au lieu de cela, le résultat a été extraordinaire : il n'y aura plus jamais de Coupe du monde comme celle-là. Non seulement en raison de l'organisation impeccable, mais aussi de la manière dont les supporters se sont amusés. Les Anglais étaient ensemble avec les Marocains, et ça a fait passer un message clair : nous devons nous aider les uns les autres », a t-il lâché dans une interview pour le magazine GQ. Si peu de monde s'attendait à le voir critiquer la compétition organisée sur le sol de son employeur, cette analyse d'Hakimi n'en est pas moins audible et pertinente.