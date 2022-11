Neymar s'enflamme et fait une grande annonce

Dans : Mondial 2022.

Par Guillaume Conte

Revenu à son meilleur niveau, Neymar est poussé par tout un pays pour aller chercher le sacre suprême au Qatar. Le numéro 10 du PSG s'enflamme même un peu, et annonce déjà de grandes performances avant le début de l'épreuve.

En grande forme en ce début de saison, Neymar se savait attendu au tournant avec le Paris SG, après avoir failli prendre la porte cet hiver. Désormais, il a retrouvé son talent, son sourire et empile les actions décisives. Une préparation idéale pour la Coupe du monde. Même s’il y a un match contre Auxerre qui arrive ce dimanche, tous les regards sont tournés vers le Qatar à 10 jours du début du Mondial. Et le Brésilien n’échappe à la règle, lui qui se sait désormais attendu par tout un pays. Car la Coupe du monde est le juge de paix des stars internationales, et jusqu’à présent, malgré des performances individuelles honorables, il n’a pas pu porter son pays au Graal. En 2014, il a du quitter la compétition sur blessure après quatre buts inscrits à domicile, voyant son équipe s’écrouler en demi-finale face à l’Allemagne. En 2018, de retour de blessure de justesse, il n’a marqué que deux fois et a cédé ensuite face à la Belgique en quarts de finale.

📲 Neymar still rocking the World Cup trophy wallpaper, the man is on a mission. pic.twitter.com/xQpbQG8kIM — ⋆𝗡𝗲𝘆𝗺𝗼𝗹𝗲𝗾𝘂𝗲 🇧🇷 (@Neymoleque) November 11, 2022

Désormais, le Ney débarque au Qatar avec l’ambition de frapper encore plus fort. Si le titre mondial est dans sa tête, il rêve aussi de battre son record de buts dans l’épreuve. Dans un entretien en live sur les réseaux brésiliens, l’ancien prodige de Santos a répondu à une question piège, mais avec une réponse précise. « Combien de buts je vais marquer à la Coupe du monde ? Pas moins de cinq », a lancé le numéro 10 du PSG, qui en profiterait ainsi pour battre le record de Pelé en sélection.

Pelé et Kaka adoubent Neymar

Une prédiction osée même si Neymar arrive quasiment dans la forme de sa vie à Doha. En tout cas, tout le Brésil y croit, car même Pelé, si souvent critique contre la sélection de son pays, avoue que tout indique que l’optimisme ambiant est justifié. « Vous pouvez penser que je suis trop confiant, mais je pense que nous verrons le Brésil gagner à nouveau », a livré le légendaire joueur brésilien, trois fois champion du monde et persuadé que la Seleçao a suffisamment attendu 20 ans après son dernier sacre.

Tout le Brésil est donc derrière sa sélection et Neymar n’échappe pas aux compliments avant l’épreuve. Kaka est le dernier à avoir pris la parole pour souhaiter le meilleur au joueur du PSG. « J’adorerais voir Neymar soulever la Coupe. En raison de son talent, mais aussi pour ce qui’l est en tant que personne, pour le champion qu’il est devenu. Je pense que par le passé, il a déjà été parmi les meilleurs joueurs du monde, et il peut le redevenir », a expliqué l’ancien milieu de terrain sur les médias de la FIFA. A 30 ans, Neymar provoque donc un enthousiasme rare à l’approche du Mondial, même s’il faudra désormais le justifier sur le terrain, où la pression sera maximale.