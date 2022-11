Mondial 2022 : Le Qatar fait un flop historique

Dans : Mondial 2022.

Par Alexis Rose

Alors que tout le peuple qatari attendait ce premier match en Coupe du Monde face à l’Équateur avec une grosse envie, la sélection de Félix Sánchez Bas n’a pas vraiment été à la hauteur de ce rendez-vous.

Le match d’ouverture a tourné au flop pour le Qatar. Pour cette première Coupe du Monde en fin d’année, pour ce premier Mondial au Moyen-Orient, le pays du Golfe avait à coeur de ne décevoir personne, et pourtant, le Qatar s’est logiquement incliné face à l’Equateur à cause d’un doublé d’Enner Valencia (0-2)... Un revers net et sans bavure qui aurait pu être plus lourd si la VAR n’avait pas refusé un premier but dès la troisième minute de jeu pour un hors-jeu peu évident des Equatoriens. Mais par la suite, la logique a été respectée, Valencia marquant deux buts en première période pour doucher l'euphorie locale.

Avec cette défaite pour son entrée en lice et pour son premier match en Coupe du Monde, le Qatar a en tout cas écrit une (mauvaise) page d’histoire en devenant la première équipe à s’incliner lors du match d’ouverture en tant que pays hôte, après 16 victoires et 6 nuls. Un revers historique, donc, qui fait couler beaucoup d’encre sur les réseaux sociaux, où l’équipe du Qatar est déjà moquée…

Si ça se trouve, le Qatar voulait juste organiser la Coupe du Monde. Pas la jouer. — Pierre Maturana (@pierre_maturana) November 20, 2022

Si l'entraineur du Qatar Félix Sánchez Bas n'est pas débarqué après ce match, c'est vraiment que ses patrons sont faits de providence et de magnanimité #QATECU — Bruno Ahoyo (@BrunoAhoyo) November 20, 2022

2 ballons touchés par le Qatar dans la surface de l'Équateur. Pas une minute de football, pas une séquence, physiquement à la ramasse. Rien. Catastrophique pour un match d'ouverture. pic.twitter.com/CWDhX8eriz — Thomas Bonnavent (@TBonnavent) November 20, 2022

Pas vu une sélection qui recevait une Coupe du Monde louper à ce point son sujet sur le match d’ouverture. Le Qatar avait un coup à jouer face à une équipe de l’Equateur qui a juste fait le boulot, ils sont complètement passé à côté de l’événement. — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) November 20, 2022

Le seul truc qu'ils ont oublié de construire pour la Coupe du Monde, le Qatar, c'est une équipe...C'est ballot #QATECU #WorldCup2022 — Florian Gazan (@flogazan) November 20, 2022

Au-delà du terrain, où le Qatar n’a donc pas été au rendez-vous pour sa grande première, dans les tribunes, ce premier match du Mondial a aussi déçu. Si la cérémonie d’ouverture a plutôt été saluée par les suiveurs du football, l’Al Bayt Stadium a très vite sonné creux côté qatari, vu que dès l’heure de jeu, de nombreux spectateurs ont quitté le stade, sûrement dépités par le spectacle proposé.

⚽️ Incroyable ! 50 minutes de jeu et une bonne partie des spectateurs Qataris quittent déjà le stade d’Al Bayt 😬 Jamais vu ça #QATECU ⁦@Europe1⁩ ⁦@Europe1Sport1⁩ ⁦@Morinerie⁩ ⁦@JacquesVendroux⁩ pic.twitter.com/qsNZW5G3py — Jean-François Pérès (@jfperes) November 20, 2022

A la 78eme minute du match d'ouverture avec le qatar, presque la moitié des sièges sont désormais vides. Ambiance un brin surréaliste #QatarWorldCup2022 #QATECU pic.twitter.com/GCQ5UyrRVp — Philippe Randé (@philippe_rande) November 20, 2022

Une embrouille, qui a fait le tour de Twitter, a même éclaté entre un fan de l’Equateur un peu trop véhément et des supporters qataris en tribunes.

Autant dire que ce match d'ouverture n’a pas été une franche réussite pour le Qatar…