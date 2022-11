Mondial 2022 : L’Équateur gâche la fête au Qatar

1ère journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2022 :

Al Bayt Stadium (Al-Khor, Qatar).

Qatar - Équateur : 0 à 2.

Buts : Valencia (16e, 31e) pour l’Équateur.

À l'occasion du match d’ouverture de la Coupe du Monde 2022, l’Équateur n’a fait qu’une bouchée du Qatar grâce à un Enner Valencia des grands soirs (2-0).

Après s’être vu refuser un but par la VAR pour un hors-jeu très discutable dès le début de la rencontre (3e), Enner Valencia ne laissait pas durer le suspense trop longtemps. Provoquant la faute du gardien qatarien El-Sheeb, l’attaquant équatorien ouvrait effectivement la marque pour de bon sur un penalty tiré tranquillement (0-1 à la 16e). À la demi-heure de jeu, le joueur de Fenerbahçe doublait ensuite la mise d’une tête décroisée sur un joli centre de Preciado (0-2 à la 31e). Juste avant la pause, le Qatar aurait pu réduire l’écart avec Almoez Ali mais sa tête passait de peu à côté (45e+5).

Au retour des vestiaires, l’Équateur ne forçait pas son talent et perdait son capitaine Valencia sur une blessure au genou (76e). En fin de match, le Qatar poussait un peu avec Muntari (86e), sans réussite finale (0-2).

