Benzema viré de l'équipe de France, la réalité éclate

En ce jour de finale du Mondial 2022 entre la France et l'Argentine, les langues se délient concernant les événements qui sont intervenus autour de Karim Benzema. Oui, il y a bien eu des remous liés à son départ du Qatar.

Chacun aura sa version des faits, et la communication des deux camps est suffisamment énigmatique pour que personne ne sache réellement qui dit vrai. Mais ce qui semble clair, c’est que le samedi 19 novembre, lorsque la Fédération Française de Football a officialisé à 23h25 le forfait de Karim Benzema pour le Mondial 2022 et son départ immédiat de Doha en raison d’une « douleur au quadriceps de la cuisse » et finalement d’une lésion du droit fémoral, la situation a dégénéré. Non pas que le Ballon d’Or 2022 se soit montré véhément, mais à en croire le quotidien sportif, il est clair qu’entre l’attaquant du Real Madrid et Didier Deschamps, une rupture a eu lieu. Car s’il était blessé, KB9 se sentait prêt à faire tous les efforts afin d’être disponible dès la fin du premier tour. Mais le staff de l’équipe de France n’a pas souhaité le conserver, ce que Karim Benzema a d’autant moins compris que le sélectionneur n’a convoqué personne pour le remplacer.

Benzema touchera-t-il la prime de 554.000 euros en cas de victoire ?

Cet évènement a forcément un impact important dans la relation entre l’attaquant du Real Madrid et Didier Deschamps, lequel n’aurait pas apprécié que lors de la remise du Ballon d’Or, Karim Benzema évoque Zinedine Zidane, mais pas lui dans son discours. Alors que l’on pensait que la relation entre la star madrilène et le sélectionneur français était enfin pacifiée après le retour surprise de Benzema chez les Bleus en 2021, c’est désormais tout le contraire. Vincent Garcia explique que désormais c’est le silence total entre Karim Benzema et Didier Deschamps, et que du côté de la FFF on se demande si KB9 réclamera la prime de champion du monde, ou de vice-champion, ce qui lui permettrait d’empocher 554.000 euros dans le premier cas. Et il y a un autre sujet qui interpelle du côté de la Fédération Française de Football, c’est l’avenir entre Karim Benzema et les Bleus, si Didier Deschamps reste à son poste après le Mondial.

Et le journaliste de L’Equipe de se demander si cette fois le divorce n’est pas définitif. « Si le sélectionneur prolonge avec les Bleus, il faudra une nouvelle fois briser la glace avec KB9, comme avant l'Euro 2021, quand les deux hommes s'étaient rencontrés sur la Côte d'Azur chez Guy Stephan pour aplanir leurs différends liés à l'affaire de la sextape. Encore faudra-t-il, cette fois, que les deux parties aient envie de faire un pas l'une vers l'autre, ce qui n'est pas sûr du tout », prévient Vincent Garcia. Autrement dit, si le sélectionneur français reste jusqu’à l’Euro 2024, rien ne dit que l’on reverra Karim Benzema sous le maillot de l’équipe de France, d’autant plus qu’il n’y a pas qu’avec Didier Deschamps que le joueur du Real Madrid a des soucis.

En effet, même la gestion des soucis physiques de Karim Benzema lorsqu’il a rejoint les Bleus à Clairefontaine suscite des antagonismes. Tandis que le médecin de l’équipe de France et celui du Real Madrid avaient du mal à échanger suite à la blessure du Ballon d’Or avec son club, le staff des Bleus a pensé que KB9 « a caché des choses sur son réel état physique ». Du côté de l’entourage de Benzema, on se plaint d’un entraînement un peu trop musclé le 18 novembre, à la veille de sa blessure. Tout comme on est persuadé que les fuites intervenues juste après le départ du joueur de 34 ans du Qatar sur une sérénité retrouvée chez certains internationaux français ne doivent rien au hasard.

Benzema déchire la France en deux

La situation est donc totalement chaotique, même si Karim Benzema a, à priori, encore envoyé un message de soutien crypté à l’équipe de France en affichant un trois avec ses doigts, histoire de rappeler que ce dimanche contre l’Argentine les Bleus seront en lice pour un troisième titre de Champion du Monde. Un match que le Ballon d’Or aurait aimé jouer, mais ce ne sera pas le cas, et sur les réseaux sociaux chacun a son avis. Car c'est une évidence, Karim Benzema est un joueur clivant, et on le constate encore plus ces derniers jours. « Benzema savait très bien ce qu’il faisait avec ses stories, j’ai adoré son retour j’étais pour, mais reste loin de l’équipe de France pour le bien de tout le monde y compris le tiens », « Le ballon d’or, autant de magouille dans ces votes qu'à la FIFA, ça ne vaut rien ce titre, le football c'est collectif, si un joueur est décisif c'est aussi grâce à l'équipe, la CDM est bien plus importante que ça et plus dure à gagner que la Ligue des champions », clament les uns tandis que dans chez les fans de Karim Benzema on s’offusque de cette situation : « Ils ont foutu sa carrière internationale en l’air. Ils ont détruit sa coupe du monde. Ils ont tout fait pour le dégager. Il a toujours tout donné pour ce pays. Maintenant ne soyez pas surpris que Benzema et Zidane viennent ne pas à la finale, les seuls fautifs sont ceux d'en haut ».