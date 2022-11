Mondial 2022 : Bruno Fernandes détruit la Coupe du Monde au Qatar

Dans : Mondial 2022.

Par Alexis Rose

Présent dans la liste de Fernando Santos pour disputer la Coupe du Monde avec le Portugal, Bruno Fernandes va s’envoler vers le Qatar cette semaine en traînant les pieds.

De manière générale, l’attente autour d’une Coupe du Monde est toujours importante, surtout quand les sélections montent en pression avec des matchs amicaux et une préparation classique avec quelques semaines d’entraînements. Mais cette année, le Mondial au Qatar ne met pas la foule en délire. Il faut dire que les fans de foot vont passer des matchs de clubs à la Coupe du Monde en l’espace de quelques jours, vu que le match d’ouverture entre le Qatar et l’Equateur se déroulera dimanche prochain à Doha. Un engouement pour l’instant limité, même auprès de certains joueurs qui ne sont pas très emballés à l’idée de jouer une Coupe du Monde en novembre-décembre pour la première fois de l’histoire. C’est notamment l’avis de Bruno Fernandes.

« Pas le meilleur moment pour jouer une Coupe du Monde »

« Ce n'est pas le meilleur moment pour jouer une Coupe du Monde. Pour tout le monde, joueurs et fans, ce n'est pas le meilleur moment. Les enfants seront à l'école, les gens travailleront et les horaires ne seront pas les meilleurs pour regarder les matchs. Nous savons ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois, les personnes qui sont mortes lors de la construction des stades. Nous ne sommes pas du tout contents de cela », a balancé le milieu portugais de Manchester United devant la presse le week-end dernier. Un spleen potentiellement passager, car une fois dans la compétition et si le Portugal a la chance de viser son premier titre mondial avec Cristiano Ronaldo à sa tête, Bruno Fernandes sera bien plus emballé par cette Coupe du Monde au Qatar. Mais en attendant, le Portugais partage plus ou moins l’avis de tous les suiveurs du foot, qui n’ont pas vraiment la Coupe du Monde en tête pour le moment…