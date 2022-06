CdM 2022 : 64 ans après, le Pays de Galles ira au Mondial !

Dans : Mondial 2022.

Par Alexis Rose

Finale des barrages pour la Coupe du Monde 2022 :

Cardiff City Stadium.

Le Pays de Galles bat l'Ukraine : 1 à 0.

But : Yarmolenko contre son camp (34e) pour le Pays de Galles.

Après la Pologne et le Portugal, qui avaient déjà validé leurs billets pour la Coupe du Monde 2022 via les barrages européens en mars dernier, c'est au tour du Pays de Galles de composter son ticket pour le Qatar. Grâce à ce court succès à domicile, le pays de Gareth Bale va donc jouer le deuxième Mondial de son histoire, une première depuis 64 ans. En fin d'année, les Gallois évolueront donc dans le Groupe B avec l'Angleterre, l'Iran et les USA. Les Ukrainiens, eux, ne verront pas le Qatar...