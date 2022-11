Mondial 2022 : Arnaque à l'homme du match, scandale au Qatar !

Dans : Mondial 2022.

Par Hadrien Rivayrand

La Coupe du monde est déjà à mi-chemin et quelques surprises ont pu être vécues. Parmi elles, les récompenses décernées aux hommes du match.

Bien que très décriée, cette Coupe du monde 2022 au Qatar se retrouve être passionnante à bien des égards. Entre rencontres disputées, surprises et belles ambiances dans les tribunes, le Qatar réussit pour le moment son pari. Pour autant, certaines choses commencent à déranger. Et surtout les bookmakers. En effet, ces derniers pestent de plus en plus au vu des récompenses données aux hommes du match. Depuis le début de la compétition, quelques incompréhensions ont été signalées. Même du côté des joueurs. En effet, Kevin De Bruyne ou encore Gareth Bale ont reçu la distinction d'homme du match alors que leur rendu était plutôt moyen. Le Belge avait d'ailleurs fait part de sa surprise devant les médias.

La FIFA ne réagit pas

Kalidou Koulibaly va offrir son trophée d’homme du match à la famille de Papa Bouba Diop. pic.twitter.com/GmPuJPKJoM — Papa Mahmoud Gueye (@billmahmuud) November 29, 2022

Du coup, comme le rapporte la presse anglaise, les bookmakers sont bien dérangés par cette tendance. Surtout que des parieurs mal intentionnés veulent en profiter. Certains sites ont pris la décision d'interdire de parier sur l'homme du match. Parmi les raisons, la crainte que ces distinctions soient truquées. Nombreux ont été les gens à parier sur des gros noms comme Cristiano Ronaldo ou encore Neymar, histoire d'être sûrs de remporter gros. Le Daily Mail indique que la FIFA est au courant du problème mais qu'elle n'a pris aucune décision pour le moment. La récompense autour de l'homme du match est réalisée d'après un vote de participants. La FIFA, via des officiels, contrôle ces votes dans le but d'être sûr qu'ils soient fidèles à ce qui se passe sur le terrain. En tout cas, pour le moment, la confiance ne règne pas du tout. Sky Bet et William Hill ont retiré la possibilité de parier sur l'homme du match le week-end dernier quand Bet365 n'a permis qu'un seul pari sur le sujet pour enlever le risque d'avoir une mauvaise surprise. Comme le rapporte le Daily Mail, un joueur avec misé 70 fois sur Neymar homme du match contre la Serbie. Car certains pronostiqueurs encouragent les parieurs à enfreindre les règles de la FIFA, qui imposent une limite d'un vote par personne, en proposant un tutoriel vidéo démontrant la manière d'enregistrer plusieurs votes. Malheureusement pour ce parieur, une blessure du Brésilien et un doublé de Richarlison lui ont fait tout perdre...