CdM : Le Maroc apprend le haut niveau à la Belgique

Dans : Mondial 2022.

Par Eric Bethsy

Surprise par le Maroc (2-0) dimanche, la Belgique est tombée de haut. Les Diables Rouges, grandissimes favoris de cette rencontre, ont pu s’apercevoir que leur talent ne suffisait pas en Coupe du monde.

Annoncée parmi les candidats au sacre avant le Mondial 2022, la Belgique a pris un sacré coup sur la tête. Après la victoire peu convaincante face au Canada (1-0), la sélection de Roberto Martinez a chuté contre le Maroc. Les Diables Rouges étaient pourtant opposés à un adversaire largement à leur portée. Preuve que le talent ne suffit pas toujours, résume Mohamed Bouhafsi, qui souligne la leçon donnée par les Lions de l’Atlas.

🇧🇪🇲🇦 "Belgique-Maroc c'est la #CoupeDuMonde2022 ! Le talent sans la détermination, le patriotisme et la solidarité d'un collectif ça ne sert à rien" ⚽🏆 @mohamedbouhafsi dans #RTLMatin 👈 pic.twitter.com/pnsWD7G7P7 — RTL France (@RTLFrance) November 28, 2022

« Sur le papier, la Belgique aurait dû battre facilement le Maroc, a commenté le journaliste de RTL. On va prendre deux chiffres. 476, c'est le nombre de matchs disputés en Ligue des Champions, la plus belle des compétitions, par les Belges au coup d'envoi. 165 pour les Marocains. C'était complètement déséquilibré. Et pourtant la magie du football a agi, le talent ne fait pas tout, la détermination et l'engagement font la différence au football. »

« Au Maroc, vous avez deux joueurs, Hakimi et Mazraoui, qui ont disputé ce match blessés, l'un des deux ayant une lésion à la cuisse, a rappelé le chroniqueur. Ils ont tout donné, ils l'ont fait car ils ont ressenti que ce match, c'était pour un pays qu'il fallait le jouer, le Maroc n'ayant pas gagné un match de Coupe du monde depuis 1998. » Rien à voir avec la mentalité de la Belgique dont certains joueurs se sont montrés maladroits dans leurs déclarations.

Les Belges en manque de solidarité

« Leur bonheur contrastait avec des Belges complètement déchirés, a comparé Mohamed Bouhafsi. Hazard et De Bruyne avaient réussi l'exploit de critiquer leur équipe, la jugeant trop vieille la veille de ce match décisif. Hier (dimanche), un des défenseurs visés a répondu après la défaite : "Peut-être que notre attaque aussi était trop vieille..." Belgique-Maroc c'est le football et surtout la Coupe du monde : le talent sans la détermination, le patriotisme et la solidarité d'un collectif, ça ne sert à rien. » Cette leçon permettra peut-être à la Belgique d’obtenir sa qualification contre la Croatie jeudi (16h).