CdM : L'Angleterre leader facile, les USA passent de justesse

Dans : Mondial 2022.

Par Mehdi Lunay

Coupe du monde 2022, groupe B, 3e journée

Pays de Galles 0-3 Angleterre

Iran 0-1 États-Unis

Classement groupe B :

1 Angleterre 7 pts +7

2 États-Unis 5 pts +1

3 Iran 3 pts -3

4 Pays de Galles 1 pt -5

En tête du groupe B au coup d'envoi, l'Angleterre était dans un fauteuil en vue d'une qualification en huitièmes de finale. Et, ce n'est pas le voisin gallois qui troublait les Three Lions ce soir. Dominateurs, les Anglais attendaient le second acte pour faire la différence. Ils marquaient deux buts dès le retour des vestiaires, un coup-franc de Rashford (50e) et une réalisation de Foden (51e), pour se mettre à l'abri. Rashford (68e) venait parachever le succès anglais et assurer la première place du groupe. Iran-USA était plus indécis sur le papier, on parlait même d'une finale. Les Iraniens n'avaient besoin que d'un nul pour passer. Trop prudents, ils subissaient la domination américaine concrétisée par un but de Pulisic (38e) après une belle action collective. Le but décisif pour la qualification américaine malgré les efforts iraniens en seconde période et dix minutes d'arrêts de jeu.