Le Maroc humilie la Belgique, l'extrême droite a le seum

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

La victoire historique du Maroc contre la Belgique, dimanche au Qatar, a déclenché des scènes de liesse, mais également des incidents. De quoi faire entrer en scène les élus d'extrême droite.

Les Lions de l’Atlas n’ont pas tremblé dimanche contre une formation belge très triste, et le succès des joueurs de Walid Regragui ne doit rien à personne. Après ce résultat très attendu, et avant même de savoir si le Maroc se qualifiera pour les huitièmes de finale de ce Mondial 2022, les supporters de l’équipe marocaine ont fêté cela notamment en France et évidemment en Belgique. Malheureusement, à Bruxelles, quelques dizaines de fans du Maroc ont profité de ce vrai moment de bonheur collectif pour provoquer des incidents, ce qui a contraint les forces de l’ordre à se mettre en action afin de ramener le calme. Et forcément, il n’a pas fallu attendre longtemps avant que plusieurs hommes politiques entrent dans la danse. C’est une séquence filmée à Borgerhout, un quartier d’Anvers très populaire, qui a mis le feu aux poudres. On y voit un supporter marocain venir arracher un drapeau belge installé sur un balcon d’un immeuble, tout cela dans l’allégresse générale et avec le sourire.

Le Maroc a fêté sa victoire, ça énerve certains

Là où l’on peut penser qu’il s’agit d’un peu de chambrage, Jordan Bardella y voit un signal politique très sérieux. « Ces populations vivent en Europe, où elles bénéficient de tout, et pourtant elles manifestent leur haine décomplexée des pays d’accueil, piétinent toutes leurs valeurs et en méprisent le drapeau. A quand la fin de la naïveté face au danger migratoire ? », a lancé le président du Rassemblement National, qui n’a cependant pas reçu que des commentaires élogieux. « Aux Mureaux j’ai félicité des supporters marocains, ils m'ont dit merci et m'ont demandé pour qui j'étais, quand j'ai répondu la France ils m'ont dit qu'eux aussi étant Francais ils la supportaient aussi en plus du pays de leurs origines. Tous ne sont pas comme vous les décrivez », a répondu, avec courtoisie, un internaute, tandis qu’un autre s’étonne de cette récupération par l’extrême droite : « Moi ça ne me choque pas du tout après cette magnifique victoire du Maroc sur une des équipes favorites du mondial. Je signale qu’il y a les joueurs belges sur le drapeau donc c’est de bonne guerre. »