La liste de l’Espagne sans Ramos

Dans : Mondial 2022.

Par Eric Bethsy

Ce vendredi, le sélectionneur de l’Espagne Luis Enrique a donné sa liste de 26 joueurs pour le Mondial 2022. Et comme on pouvait s’y attendre, le défenseur central du Paris Saint-Germain Sergio Ramos n’y figure pas. Le Parisien revient à un bon niveau cette saison et semble débarrassé de ses pépins physiques. Mais son retour au premier plan n’a pas suffi pour atteindre son objectif. Rappelons que l'ancien joueur du Real Madrid avait été pré-sélectionné. Ses coéquipiers Carlos Soler et Pablo Sarabia, eux, iront bien au Qatar.

La liste de la Roja :

Gardiens : Unai Simon, Robert Sanchez, David Raya.

Défenseurs : Dani Carvajal, César Azpilicueta, Eric Garcia, Hugo Guillamon, Pau Torres, Aymeric Laporte, Jordi Alba, José Gaya.

Milieux : Sergio Busquets, Rodrigo, Gavi, Carlos Soler, Marcos Llorente, Pedri, Koke.

Attaquants : Ferran Torres, Nico Williams, Yeremi Pino, Alvaro Morata, Marco Asensio, Pablo Sarabia, Dani Olmo, Ansu Fati.