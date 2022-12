La France qualifiée, la Belgique a encore le seum

Dans : Mondial 2022.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France affrontera le Maroc en demi-finales de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les Bleus sont venus à bout de l'Angleterre ce samedi soir.

Les champions du monde sont encore en vie ! L'équipe de France a encore une énorme chance de conserver son titre après son succès étriqué face à l'Angleterre ce samedi soir. Aurélien Tchouameni et Olivier Giroud auront fait le bonheur des Bleus. Pourtant, les Three Lions ont globalement eu le contrôle du match. Mais un grand Hugo Lloris, couplé à la maladresse d'Harry Kane auront suffi à l'équipe de France pour continuer sa route au Qatar. Un succès dans la douleur qui n'est pas sans rappeler celui contre la Belgique lors des demi-finales du Mondial 2018 en Russie. Et certains Belges n'ont pas manqué de le souligner, avec une petite pointe d'amertume. Les mots d'Alex Teklak ne prouveront pas le contraire.

L'Angleterre et la Belgique, un combat commun

𝗟 𝗘 𝗙 𝗢 𝗢 𝗧 𝗕 𝗔 𝗟 𝗟 💙🤍❤️#FiersdetreBleus pic.twitter.com/sWS7hyxvjs — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 11, 2022

Le consultant pour la RTBF a en effet donné son avis sur la qualification de la France contre l'Angleterre. Et pour Alex Teklak, c'est encore le cynisme français qui a fait la différence dans un match couperet : « Ça a démarré en mode mineur, mais plus le temps passait, plus on se rapprochait des minutes émotionnelles. À partir de ce moment-là, les Anglais ont proposé du foot, les Français ont été sur la réserve et ont plutôt proposé des contres. Le cynisme français a fait la différence ». Toujours est-il que c'est bien l'équipe de France qui se sera montrée clinique dans le dernier geste et qui continuera sa route au Qatar. Du côté des joueurs anglais, on ne décolère pas non plus, entre critiques sur l'arbitrage et frustration. Declan Rice a même indiqué à la presse anglaise : « À part leurs deux buts, je ne me souviens pas de les avoir vus être créatifs. On a plutôt bien joué par moment. À mon avis la meilleure équipe a perdu ce soir, et cela prouve notre niveau ». Mais comme le dit la citation, dominer n'est pas gagner et l'Angleterre a pourtant eu les possibilités de revenir. Harry Kane aura failli au moment d'égaliser après un penalty discutable donné aux Three Lions.