La Belgique crie au complot et vise L'Equipe

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

Troisième de son groupe depuis sa défaite face au Maroc, la Belgique jouera son avenir dans le Mondial jeudi face à la Croatie. Et le climat est délétère autour des Diables Rouges.

La France a connu le pire lors du Mondial 2010, mais du côté de la Belgique, le Mondial 2022 au Qatar commence à ressembler à une grosse catastrophe. Si le succès face au Canada avait masqué la misère du jeu belge, contre le Maroc, il n’y a pas eu de miracle. Et 24 heures plus tard, plusieurs médias annonçaient qu’un vif incident avait opposé des cadres de l’équipe de Belgique, tout cela au milieu de déclarations hallucinantes de Kevin de Bruyne et Eden Hazard. A 24 heures d’une rencontre décisive face à la Croatie, c’est un Roberto Martinez très tendu qui a fait face à la presse, le sélectionneur des Diables Rouges estimant que certains jouaient un jeu dangereux. Le coach de la Belgique estime que plusieurs médias inventent des histoires et il souhaite que cela cesse avant qu’il ne soit trop tard.

Le Belgique s'étonne des rumeurs venues de France

Pour Roberto Martinez, cette situation autour de l’équipe belge est hallucinante, alors que selon lui il y a encore la place pour un exploit au Qatar. « Certains médias aiment sauter sur les fake news venant de France, comme celles de L’Equipe, ou les nouvelles négatives au lieu de soutenir l'équipe la plus talentueuse de l'histoire du football belge. Je ne sais pas d’où viennent ces histoires venant de France, ni qui les fait sortir. Cette personne a essayé de gagner sa propre Coupe du monde en marquant un but contre la Belgique, au lieu de soutenir l’équipe. Moi, en tant que journaliste belge, je préférerais soutenir mon pays, plutôt que de l’affaiblir », a lancé le sélectionneur belge, visiblement mécontent du traitement accordé à son équipe depuis le début de la Coupe du Monde.