Le Maroc cède à Ziyech, Halilhodzic va être viré

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

Qualifié pour le Mondial 2022 au Qatar, le Maroc change de sélectionneur puisque Vahid Halilhodzic va être débarqué. En refusant de retenir Hakim Ziyech, le coach était en danger depuis des mois.

Vahid Halilhodzic a beau avoir qualifié le Maroc pour la Coupe du Monde au Qatar, l’ancien sélectionneur de l’Algérie ne sera pas sur le banc des Lions de l’Atlas en novembre au moment du coup d’envoi du Mondial. En effet, payant au prix fort sa brouille avec Hakim Ziyech, qu’il ne voulait pas retenir dans son groupe, Vahid Halilhodzic négocie actuellement les derniers détails de son départ annonce L’Equipe ce mercredi soir. Face au blocage total entre le sélectionneur marocain et au milieu de terrain vedette de Chelsea, le président de la Fédération royale marocaine de football a tranché. Et c’est bien évidemment le technicien de 70 ans qui est sacrifié. Pour le remplacer, les dirigeants du foot marocain auraient déjà choisi de nommer Walid Regragui, l’ancien joueur international marocain, né à Corbeil, et qui entraîne avec succès le Wydad Athletic Club Casablanca.

Halilhodzic maudit avant le Mondial

Depuis plusieurs mois, les médias marocains annonçaient une telle issue, mais cette fois la décision a été entérinée au plus haut niveau et c’est bien Walid Regragui qui devrait diriger les Lions de l'Atlas au Qatar. Comme le rappelle le quotidien sportif, Vahid Halilhodzic avait connu un tel scénario cruel puisque le technicien avait qualifié le Japon pour le Mondial 2018, mais il avait été débarqué juste avant la compétition en Russie. Mais en tenant tête à Hakim Ziyech, qui avait le soutien du peuple marocain, Halilhodzic a évidemment pris des risques inconsidérés, même s'il savait probablement bien ce qu'il faisait.