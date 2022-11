L'Iran se fait atomiser par l'Angleterre

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

Mondial 2022

Khalifa International Stadium (Doha)

Angleterre bat Iran : 6 à 2

Buts : Bellingham (35e), Sae+1), Saka (43e, 62e), Sterling (45e+1), Rashford (71e), Grealish (90e) pour l'Angleterre; Taremi (65e), Taremi (90e+13) pour l'Iran

Pour son entrée en lice dans ce Mondial 2022, l'équipe d'Angleterre a facilement balayé (6-2) une formation iranienne dominée de la tête et des épaules, et qui en plus a été contrainte de changer son gardien, sorti avec le nez cassé après seulement 20 minutes de jeu. En face, la formation de Southgate a tranquillement déroulé, avec notamment le premier but sous le maillot anglais de Bellingham. A noter que dans ce festival offensif, Kane n'a pas trouvé le chemin des filets et que l'on a déjà battu le record de temps additionnel dans un match du Mondial avec 14 minutes en première période et 13 minutes en deuxième. Désormais, les joueurs anglais vont pouvoir tranquillement regarder le match entre le Pays de Galles et les USA ce lundi soir à 20 heures en buvant une bonne bière sans alcool.