Furieux de la défaite contre le Maroc, Pepe accuse l'arbitre...et Lionel Messi

Dans : Mondial 2022.

Par Mehdi Lunay

Le Portugal est tombé de haut ce samedi en quart de finale de la coupe du monde. La Seleçao a vu ses chances de titre mondial s'évanouir face au bloc marocain. Toutefois, Pepe et certains de ses partenaires ont pointé du doigt l'arbitre argentin de la rencontre.

Dur retour à la réalité pour le Portugal ce samedi. Après leur succès 6-1 face à la Suisse en huitièmes de finale, les Portugais se voyaient déjà conquérir le titre de champion du monde dimanche prochain. Mais, l'enthousiasme du précédent match a été anéanti par la résistance défensive des Marocains. Les Lions de l'Atlas ont piégé les partenaires de Cristiano Ronaldo 1-0 et verront les demi-finales du tournoi. Les attaquants portugais n'ont jamais réussi à trouver la faille pendant près de 100 minutes de jeu malgré un impressionnant contingent aligné sur le terrain en fin de match.

M.Tello, un arbitre argentin au service de Messi ?

Si l'inefficacité des stars portugaises est à noter, Pepe estime que l'arbitre du match n'a pas aidé ses partenaires à conclure. Deux phases ont fait débat durant la rencontre : une main d'Hakimi posée sur l'épaule de Bruno Fernandes juste avant le repos et une possible faute de main d'El Yamiq en fin de match. Pepe a notamment demandé à M.Tello l'assistance du VAR pendant la rencontre, sans succès. Après la rencontre, le capitaine portugais ne décolérait pas devant la presse. Il accusait clairement l'arbitre argentin de la rencontre d'avoir écarté un adversaire potentiel pour son pays natal, lequel s'est déjà qualifié en demi-finales.

🗨️🇵🇹 Pepe : "C'est inadmissible d'avoir un arbitre argentin après ce qu'il s'est passé hier. Qu'avons nous joué de la deuxième mi-temps ? Rien. Leur gardien toujours à l'arrêt... (...) La seule équipe qui voulait jouer au football aujourd'hui, c'était le Portugal." — Trivela (@Trivela_FR) December 10, 2022

« Il est inacceptable qu'un Argentin nous arbitre aujourd'hui après ce qui s'est passé hier, avec Messi qui s'est plaint. Après ce que j'ai vu aujourd'hui, ils peuvent donner le titre à l'Argentine maintenant », a lâché le défenseur de 39 ans. Il a été rejoint sur ce point par Bruno Fernandes qui pointe aussi l'inexpérience de l'officiel. « C'est très étrange d'avoir un arbitre qui a encore son équipe nationale en compétition alors que nous, nous n'avons pas d'arbitre portugais. Nos arbitres arbitrent la Ligue des champions, donc ils ont la qualité et le niveau pour être ici. Ces arbitres n'arbitrent pas la Ligue des champions, ils ne sont pas habitués à ce type de matchs, ils n'ont pas le rythme pour ça. Ils ont clairement fait pencher le match. En première mi-temps, il y a un penalty clair sur moi. Je suis isolé et jamais de ma vie je me laisse tomber quand je suis seul devant le gardien de but et que je peux tirer au but », a indiqué le joueur de Manchester United. Un peu de mauvaise foi chez les Portugais qui auront bien du mal à digérer le coup de massue subi samedi soir face aux Marocains.