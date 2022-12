Didier Deschamps, en 2022 tout le monde l'aime

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

Si en 2018 certaines voix s'étaient élevées contre le style de jeu pratiqué par l'équipe de France pour gagner le titre mondial, quatre ans plus tard, Didier Deschamps n'a droit qu'à des louanges.

Déjà dans l’histoire du football français pour être le seul à avoir gagné la Ligue des champions et la Coupe du Monde comme joueur, puis remporté cette même Coupe du Monde comme sélectionneur, Didier Deschamps pourrait s’installer un peu plus au Panthéon du football ce dimanche en cas de victoire de la France contre l’Argentine. A quelques heures de la finale du Mondial 2022, il faut effacer une bonne fois pour toutes cette image de la fameuse « chatte à DD », la chance n’ayant rien à voir avec cette hallucinante succession de titres. Et Walid Regragui l’a lui-même reconnu, Didier Deschamps est sur le toit du monde. « Il y a beaucoup d'enjeux dans cette finale : d'abord le trophée majeur, celui de meilleur joueur aussi et celui de meilleur entraîneur, même si Didier Deschamps a montré que c'était le meilleur sélectionneur du monde. Il n'y a pas de débat », a expliqué le sélectionneur marocain. Et pourtant, le coach de l'équipe de France a parfois pris cher dans le passé.

Didier Deschamps au Panthéon du sport français et mondial

On s’en souvient, même après le titre Mondial gagné en 2018 en Russie, des critiques étaient tombées sur Didier Deschamps, accusé de faire pratiquer à son équipe un football insipide. « « L’équipe de France a gagné la Coupe du monde, c’est formidable. Mais au niveau du jeu, les gens qui aiment le football, on ne peut pas dire qu’on se soit régalés. J’ai revu trois fois la finale contre la Croatie et au bout de trois fois, j’ai toujours la même analyse: c’est un miracle », avait même lancé, Pierre Ménès, à l’époque consultant vedette de Canal+. Mais cette fois l’unanimité se fait autour des Bleus, d’autant que le sélectionneur a cette fois affronté un paquet d’événements négatifs, la liste des blessés étant longue comme le bras. A l’heure où Didier Deschamps s’apprête à vivre sa deuxième finale du Monde comme entraîneurs, il croule désormais sous les louanges.

4️⃣ 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀 en 6️⃣ 𝗮𝗻𝘀 ! 🇫🇷🙌



> 𝟮𝟬𝟭𝟲 : Finale Euro 👊

> 𝟮𝟬𝟭𝟴 : Finale Coupe du Monde 🌟

> 𝟮𝟬𝟮𝟭 : Finale Nations League 🔥

> 𝟮𝟬𝟮𝟮 : Finale Coupe du Monde 💫#FiersdetreBleus pic.twitter.com/MknLAaDlsg — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 17, 2022

Dans Le Parisien, Guy Stéphan, adjoint de Didier Deschamps depuis le passage de ce dernier sur le banc de l’Olympique de Marseille, avoue être toujours aussi épaté par le coach des Bleus. « Didier m'a toujours épaté par sa robustesse, sa capacité à gérer les moments difficiles. Il incarne la victoire. Mais gagner suppose de prendre les bonnes décisions en amont. Je pourrais faire un livre avec toutes ses décisions pertinentes qui ont conduit ses équipes au succès. Il est un manageur de très haut niveau. Un immense tacti­cien, capable de placer, par exemple, N’Golo Kanté sur la route de Lionel Messi contre l’Argentine, lors de la Coupe du Monde 2018. Avec le succès que l’on sait. Il met toujours ses joueurs en avant, mais son influence sur les bons résultats des Bleus est essentielle », explique le numéro 2. Et sur le plan personnel, Didier Deschamps fait également l’unanimité auprès de ceux qui ont l’occasion de le côtoyer.

C’est le cas notamment de Nagui, l’animateur étant très proche du sélectionneur national. « C’est un mec de parole. Quand il a pris une décision, il est impossible de le faire changer d'avis. Il fonctionne à l'instinct et possède une intelligence de la vie. Celle-ci lui vient de son éducation, de cette espèce de perception qu'il a des person­nes. Il réussit rapidement à faire le tri entre les gens sin­cères et les fanfarons jouant, un peu, aux fiers-à-bras autour de lui, comme ces papillons de nuit attirés par la lumière (...) Quand vous rajoutez à tout cela le respect humain et la générosité, on se rapproche, vraiment, de l'ami idéal », explique Nagui, qui espère assister à un deuxième sacre consécutif de l’équipe de France coaché par son ami Didier Deschamps. Reste désormais à savoir si ce dernier prolongera jusqu’à l’Euro 2024 son contrat avec l’équipe de France, mais la question semble réglée pour pas mal de monde.