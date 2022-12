Mondial 2022 : Turpin et Frappart renvoyés en France

Pas de chance pour les arbitres français présents au Qatar pour le Mondial 2022. Le beau parcours des Bleus oblige la FIFA à les renvoyer à la maison.

Le parcours de Stéphanie Frappart et de Clément Turpin est désormais terminé, puisque ce lundi la FIFA a officialisé la liste des arbitres retenues pour les quatre derniers matchs de ce Mondial 2022, à savoir Argentine-Croatie, France-Maroc, la finale pour la 3e place et la grande finale de dimanche prochain. Et pour l’instance mondiale du football, il n’était plus possible de retenir les sifflets tricolores, puisque l’équipe de Didier Deschamps est qualifiée dans le dernier carré de cette Coupe du Monde. Il n’y a donc aucun lien éventuel avec la prestation des deux arbitres français qui ont rendu des copies honorables au Qatar, ayant notamment la main moins lourde niveau carton que quand ils officient en Ligue 1. La FIFA a également renvoyé à la maison les arbitres argentins, mais pas Wilton Sampaio, l’arbitre brésilien du match France-Angleterre, lequel est pourtant pointé du doigt outre-Manche.

FIFA Referee Committee has conducted a second round of cuts from the select group after the #FIFAWorldCup Quarterfinals. Below is a list of retained referees and ARs. No indications on VMO numbers. 1/2 #Qatar2022 @ArbitroInteBlog pic.twitter.com/W5s6yFwYQn