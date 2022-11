Daniel Riolo et Stéphane Guy se giflent à cause du Qatar

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

L'organisation du Mondial au Qatar ne fait pas l'unanimité, doux euphémisme, mais généralement le débat est feutré dans les médias. Cependant, Daniel Riolo et Stéphane Guy ont eux décidé de s'étriper en direct à l'antenne.

Que la Coupe du Monde soit confiée à Doha n’a pas fait le bonheur de tous, et depuis des semaines, les défenseurs du boycott s’opposent à ceux qui pensent que cette indignation est surtout provoquée par le fait que le Mondial se joue pour la première fois dans un pays arabe. Chacun reste forcément sur ses positions, persuadé d’avoir raison, ce qui fait que désormais il n’y a plus réellement de débat. Cependant, les auditeurs de RMC ont eu droit à un vrai clash à l’ancienne cette semaine, puisque Daniel Riolo, actuellement au Qatar avec l’équipe du média français, et Stéphane Guy, resté en France notamment pour travailler avec un site de paris en ligne se sont invectivé brutalement. Que Stéphane Guy ne soit pas fan du Qatar n’est pas une surprise, il le laissait clairement savoir avant d’être viré de Canal+. Mais cette fois, il a eu face à lui un Daniel Riolo pas décidé à tout laisser dire à son collègue.

Riolo et Stéphane Guy, ça tire à balles réelles sur RMC

C’est d’abord l’attribution du Mondial au Qatar qui a fait monter la température entre les deux journalistes, Daniel Riolo faisant remarquer à Stéphane Guy que toutes les coupes du monde avaient donné lieu à de la corruption et pas uniquement l’édition 2022. Mais le ton est subitement monté quand l’ancienne star de Canal+ a évoqué « l’esclavagisme » en cours au Qatar et le dossier des chantiers avant la Coupe du Monde. « Non ce n’est pas de l’esclavagisme, ils ont été payés. Il ne faut pas mélanger la condition historique des esclaves avec ce qu’il s’est passé ici (…) Quand je suis arrivé au Qatar, on m’avait dit : toutes tes applis vont sauter sur ton téléphone, tu vas être traqué, mais où ils vont vu ça ceux qui disent cela ? Je suis rentré tranquillement dans les stades », a d’abord lancé Daniel Riolo, à qui Stéphane Guy a conseillé « d’aller faire un tour dans la zone industrielle de Doha si tu es un journaliste de terrain comme tu prétends l’être et on va voir si tu as la liberté. »

Purée mais merci Riolo et Dieu sait que je suis rarement de ton avis pic.twitter.com/vUuEOTPlD7 — Chrif ۞ (@CherifSeghrouch) November 23, 2022

Le débat s’est ensuite déplacé sur l’Arabie Saoudite, dont Stéphane Guy espère que le Prince sera traduit un jour devant une cour de justice pour avoir « fait assassiner et dépecer un journaliste » à l’ambassade d’Arabie Saoudite en Turquie. Ce à quoi Daniel Riolo a répondu en se demandant lui « pourquoi Georges Bush n’avait été traduit en justice en 2003 » après l’invasion de l’Irak». La réponse a fusé. « Tu t’enterres Daniel, je ne vais pas répondre à toutes tes provocations, car je vais perdre mon temps et mon calme (…) Ce n’est pas parce que la Coupe du monde a débuté que je vais devenir gaga (…) Ce que tu dis est tellement grotesque, ce sont des raccourcis à 3 balles », a conclu un Stéphane Guy ulcéré et qui visiblement ne prendra pas ses vacances avec Daniel Riolo...surtout au Qatar.