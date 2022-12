CdM : Surprise ! Le Brésil soutient l'Argentine contre la France

Dans : Mondial 2022.

Par Mehdi Lunay

Dimanche, l'Argentine et la France tenteront de gagner leur troisième coupe du monde. Le Brésil, grand favori du tournoi, devra regarder le match à la télé. Contrairement à ce que l'on pense, il supportera le vieux rival argentin dimanche. Pour Lionel Messi et...Pelé.

Près d'un mois après le début du Mondial 2022, 30 équipes ont du rentrer à la maison et il ne reste plus que deux survivantes pour le titre suprême : l'Argentine et la France. Un crève-cœur pour le Brésil qui devra regarder ses deux plus gros rivaux se jouer la gagne. C'est d'autant plus regrettable que la Seleçao était vue comme grande favorite du tournoi depuis de nombreux mois. Toutefois, elle devra se contenter d'être téléspectateur de cette affiche avec peut-être une équipe à supporter plutôt qu'une autre dimanche.

Messi a gagné le cœur du Brésil, pas les Bleus

Naturellement, on pourrait penser que les Brésiliens supporteront la France. La rivalité avec les Argentins est plus forte, parfois plus brutale. En plus, Kylian Mbappé a été adoubé de longue date par le Roi en personne, Pelé. Mais, le correspondant des médias français dans le pays Eric Frosio ne voit pas cela en vrai. Le Brésil penche plutôt en faveur de l'Albiceleste avant la finale de dimanche. Un choix poussé par leur respect pour Lionel Messi mais aussi par crainte de voir les Bleus égaler les records du grand Brésil.

#FRAARG #CoupeDuMondeFIFA



Le Brésil forcément derrière la France ?



Déception... Selon @froz91 , il y a un léger penchant pour l'Argentine grâce à la relation entre #Messi et #Neymar et surtout le doublé des Bleus 2018-2022 qui ne réjouit pas le pays...

« C’est pas une vague qui va supporter l’Argentine mais je dirais qu’il y a plus de 50 % de Brésiliens qui vont pencher pour l’Argentine. Ça peut paraître surprenant vue la rivalité footballistique entre ces deux pays […] mais c’est essentiellement à cause de Messi. Il est apprécié parmi les jeunes mais aussi par les plus anciens, les passionnés de foot qui l’adorent. Ils aiment son style, son génie, le fait qu’il n’y a jamais vraiment eu de polémiques avec lui. Ils apprécient aussi le fait que c’est un pote de Neymar, à l’époque du Barça notamment. De l’autre côté, il n’y a pas beaucoup de sympathie pour la France. On est leur bête noire […] et le Brésil ne veut pas voir la France double championne du monde, qui égalerait le Brésil de Pelé (1958-1962). Sur un petit sondage réalisé, 62 % des Brésiliens pencheraient pour l’Argentine », a t-il indiqué pour Europe 1. Une coalition sud-américaine qui ne doit pas effrayer l'Equipe de France, laquelle avait toute l'Afrique contre elle lors de la demi-finale face au Maroc.