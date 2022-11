CdM : La France en promenade face à l'Australie

Dans : Mondial 2022.

Par Mehdi Lunay

Coupe du monde, groupe D, 1ère journée

Al Janoub Stadium (Al-Wakrah)

France-Australie 4-1

Buts : Rabiot (27e), Giroud (32e, 71e), Mbappé (68e) pour la France ; Goodwin (9e) pour l’Australie

Après 25 premières minutes difficiles, l'Equipe de France a assumé son statut de champion du monde en titre face à l'Australie. Un succès 4-1 grâce à un doublé de Giroud notamment. Cependant, les Bleus ont perdu sur blessure Lucas Hernandez.

Malgré la faible opposition sur le papier de l'Australie, les Bleus ne débutaient pas en pleine confiance avec les blessures, des derniers matchs ratés et la malédiction des tenants du titre qui planait au-dessus d'eux. Le début de match ne rassurait pas les pessimistes. Leckie faisait un festival sur le côté droit, éliminait d'un crochet Lucas Hernandez qui se blessait et centrait pour Goodwin. Ce dernier fusillait Lloris à bout portant pour ouvrir le score. L'Equipe de France mettait 20 minutes à reprendre ses esprits avant que Rabiot ne réveille le clan français. Il reprenait victorieusement un centre de Théo Hernandez de la tête avant de bénéficier du pressing français pour servir sur un plateau Giroud. Les Australiens donnaient une derrière frayeur aux Bleus avant la pause avec une tête d'Irvine sur le poteau puis plus rien.

Olivier Giroud equals Thierry Henry as France's all-time top scorer (51) 🇫🇷 pic.twitter.com/zCgusC6inG — B/R Football (@brfootball) November 22, 2022

La France maîtrisait les débats après le repos face à des Socceroos cantonnés dans leur moitié de terrain. Le troisième but était tout proche sur une bicyclette de Giroud (50e) puis sur une frappe de Griezmann sauvée sur la ligne par Behich (67e). Finalement, le bonheur venait des airs pour les hommes de Didier Deschamps. Mbappé plantait de la tête avec l'aide du poteau avant que Giroud ne fasse de même trois minutes plus tard. L'attaquant du Milan AC inscrivait son 51e but en Equipe de France, égalisant le record de Thierry Henry. De quoi assurer le large succès français 4-1 et permettre aux Bleus de prendre la tête de leur groupe. Avec trois points, ils devancent le Danemark et la Tunisie (un point chacun). Les Français retrouveront les Danois samedi 17h pour leur deuxième match, sûrement plus dur à manœuvrer.