CdM : France-Argentine, les Bleus en finale !

Dans : Mondial 2022.

Par Mehdi Lunay

Coupe du monde 2022, 1/2 finale

Al Bayt Stadium (Al-Khor)

France-Maroc 2-0

Buts : T.Hernandez (5e), Kolo Muani (79e)

La France a su se défaire de la solide équipe marocaine avec deux buts d'Hernandez et Kolo Muani. Ce succès 2-0 offre une finale de rêve aux Bleus face à l'Argentine de Messi.

L'Equipe de France avait une équation difficile à résoudre face au Maroc, marquer un but ce que Belges, Croates, Portugais et Espagnols n'ont pas su faire dans ce tournoi. Les Bleus ne traînaient pas puisqu'il leur fallait moins de cinq minutes pour y parvenir. Griezmann s'échappait dans le dos d'El Yamiq et servait Mbappé. Ce dernier était contré par la défense mais Théo Hernandez arrivait à conclure d'une belle reprise acrobatique. Derrière, le Maroc accusait le coup et était proche d'encaisser le deuxième but après une frappe puissante de Giroud sur le poteau de Bounou (17e). La fin de première période était meilleure côté marocain avec une phase qui aurait pu aboutir à un penalty pour Boufal (26e) avant une bicyclette d'El Yamiq sur le poteau de Lloris (44e).

0 - La France n'a jamais perdu un match de Coupe du Monde lorsqu'elle menait à la mi-temps (25 victoires pour un nul). Solidité. #FRAMAR pic.twitter.com/NXC2vanozb — OptaJean (@OptaJean) December 14, 2022

Au repos, Regragui opérait du changement et cela se voyait. Le Maroc était plus incisif, plus dangereux et la France subissait quelque peu la domination adverse. Il fallait une bonne intervention de Konaté devant En-Nesyri (54e) bien placé devant le but de Lloris. Griezmann et les attaquants français venaient prêter main forte pour traverser ce temps fort marocain. Ensuite, la fatigue physique gagnait les Lions de l'Atlas et Mbappé venait enfoncer le clou. Le prodige du PSG slalomait dans la défense marocaine et servait avec l'aide d'un défenseur Kolo Muani pour le break. C'était fini des espoirs de finale du Maroc qui obligeait quand même Koundé à un dernier sauvetage sur la ligne (90e+5). La France sera bel et bien présente dimanche pour conserver son titre de 2018, seuls Lionel Messi et son Argentine restent sur le chemin.