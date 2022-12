Messi et Mbappé fâchés ? Le PSG victime d'un « débile »

Dans : Mondial 2022.

Par Mehdi Lunay

Si ses exploits sur le terrain ont impressionné le monde entier, Emiliano Martinez ne peut pas en dire autant de son comportement. Provocateur, obscène, le portier d'Aston Villa met Lionel Messi et Kylian Mbappé dans une situation explosive.

L'Argentine n'a pas été championne du monde du bon goût dimanche soir et les célébrations de mardi ont confirmé qu'un joueur focalisait toute l'attention. Si au Qatar, les sifflets des supporters argentins envers Kylian Mbappé ont été pointés du doigt, tout comme les moqueries des joueurs dans le vestiaire envers le prodige du PSG, mardi c'est le fait qu'une photo du numéro 10 de l'équipe de France soit exhibée par le portier de l'Albiceleste sur le bus où étaient installés les champions du monde qui fait du bruit et pourrait impacter la relation entre les deux stars parisiennes. Un joueur symbolise tout cela, Emiliano Martinez. C'est lui qui était le meneur des festivités d'après-match et de la fameuse « minute de silence » envers Mbappé. Surtout, il a été vecteur de polémiques tout au long de de la fête après la finale. Il a été auteur d'un geste obscène en allant chercher le trophée de meilleur gardien du Mondial mais c'est aussi son comportement pendant les tirs au but qui n'est pas passé en France, tout comme lors du défilé de l'équipe d'Argentine devant 4 millions de supporters.

Martinez le caïd méritait des baffes

Emiliano Martinez s'est montré tour à tour moqueur puis intimidateur face aux jeunes tireurs français. Il a d'abord célébré de manière exagérée le raté de Kingsley Coman, agrémentant sa célébration d'une petite danse. Ensuite, il a jeté le ballon d'Aurélien Tchouaméni au loin avant que le jeune madrilène ne vienne l'affronter en face-à-face. Les micros n'étaient pas assez performants mais ils auraient sans doute captés aussi quelques dures insultes proférées par le portier d'Aston Villa aux tireurs français. Un comportement qui ne plaît pas en Angleterre où il évolue en club, les marques de soutien au vieux rival français ayant même été notées.

Emiliano Martinez's behaviour during the penalty shootout was despicable... Sportsmail's CHRIS SUTTON on WORLD CUP CONFIDENTIAL https://t.co/f8Prt3yjGN — MailOnline Sport (@MailSport) December 19, 2022

Les journalistes et consultants du Daily Mail sont revenus sur le comportement du portier argentin, qualifié de « méprisable ». La petite danse, les insultes, les coups de pression, cela aurait fait dégoupiller l'ancien attaquant de Chelsea Chris Sutton. « Je peux comprendre les jeux mentaux (mind games) mais ici ce n’était pas nécessaire. Si j’étais un joueur français passant à côté d’Emiliano Martinez à ce moment-là, j’aurais probablement voulu le frapper. Je n’aime pas ça, je ne comprends pas Martinez », a t-il confié dans une vidéo. Sutton a conclu son analyse en précisant que « si Hugo Lloris avait fait la même chose à Lionel Messi, il y aurait eu une émeute ». De quoi exprimer un ras-le-bol général concernant le comportement argentin au Qatar, surtout que cela s'est poursuivi à Buenos Aires.

Kylian Mbappé et Lionel Messi brouillés à cause de Martinez ?

Si quelques drapeaux français ont été brulés, on a également vu un cercueil au nom de Mbappé être exhibé dans les rues, et même si c'est le comportement de quelques individus, il est dommage que cette haine contre l'attaquant français soit aussi forte. Et là encore, Emiliano Martinez s'est tristement signalé en exhibant une photo de Kylian Mbappé, alors qu'à ses côtés se trouvait Lionel Messi. Et l'absence de réaction du coéquipier de Mbappé au PSG fait évidemment des vagues en France.

Emiliano Martinez est en train de déraper et de manquer cruellement de classe. Au lieu de savourer sa victoire en coupe du monde, la gardien argentin a décidé de parader sur le bus avec une peluche portant la tête de Mbappé. Tout cela juste à côté de Lionel Messi, c’est MINABLE ! pic.twitter.com/brzE5QmiNR — La Source Parisienne (@lasource75006) December 20, 2022

Car dans deux ou trois semaines, Lionel Messi et Kylian Mbappé vont se retrouver dans le vestiaire parisien, et forcément ces images laisseront des traces. Et Erik Bielderman, journaliste de L'Equipe, de poser la question que tout le monde se pose suite aux événements de ces derniers jours : « Il va falloir désormais à Kylian Mbappé vivre dans le vestiaire du PSG avec le regard, le bonheur et le sourire de Messi. Et quid de Neymar dans l’équation? Galtier l’alchimiste va avoir du travail (...) Messi n’est pas Martinez, il est juste son capitaine.» Car l'attitude choquante du gardien de but a provoqué un énorme malaise et une vraie colère en France. Et cela même si des supporters du Paris Saint-Germain veulent croire que Lionel Messi n'a rien vu de ce qu'a fait son coéquipier argentin lors des célébrations du titre mondial. « Messi n’a eu AUCUN geste déplacé envers Mbappé. Messi n’a pas à se porter garant des agissements du débile Martinez. Messi ne fait rien … qu’en savez nous !? Il a sûrement empêcher 2,3 trucs, il lui a peut être parlé mais on en sait rien. Martinez RESPONSABLE SEUL », répond ainsi, sans convaincre ses followers, La Source Parisienne.