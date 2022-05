Algérie : Ribéry tente de sécher les larmes

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

L'élimination de l'Algérie dans la course au Mondial 2022 a laissé un parfum amer chez les fans de football. Mais pour Franck Ribéry, les Fennecs doivent garder la tête haute.

Franck Ribéry n’a jamais caché toute l’affection qu’il avait pour l’Algérie, son épouse était originaire de ce pays, et c’est forcément avec tristesse que l’ancien international français, qui évolue en Serie A avec le club de Salerno, a vu les joueurs de Djamel Belmadi se faire virer de la course à la Coupe du Monde 2022 par le Cameroun. Chez les Verts, on ne digère toujours pas le scénario de cette rencontre décisive remportée par les Lions Indomptables, et même si la FIFA a validé le résultat, on est toujours persuadé que l’arbitre de ce match a perdu les pédales. Quoi qu’il en soit, les Fennecs ne seront pas au Qatar durant le prochain Mondial et l’amertume est énorme. Invité à évoquer ce sujet sur la chaîne de la Serie A, Franck Ribéry a appelé l’Algérie et ses supporters à garder la tête haute et regarde devant avec de vrais motifs d’espoir.

L'Algérie doit penser au futur et oublier le Qatar

frank ribery et sa fille heyzia au caire pour soutenir l’Algérie 🇩🇿🇩🇿 #ALGSEN pic.twitter.com/A9QpxWWDvQ — Sun7 (@777Sun7) July 19, 2019

Revenant sur sa relation très spéciale avec ce pays, le milieu de terrain de 39 ans ne veut voir que du positif, malgré ce scénario qui a fait pleurer tout le pays. « L'Algérie, c'est le pays de ma famille, j'aime beaucoup l'Algérie. J'ai visité l'Algérie, la ville de Tlemcen en particulier, et c'était un excellent séjour. Ils m'ont très bien accueilli. J'ai pu voir que les Algériens adoraient le football, et qu'ils adoraient leur pays! Malheureusement, l'Algérie ne participera pas à la Coupe du Monde et ça m'attriste, mais c'est le football. Je dis à tous les Algériens de ne pas oublier ce que leur Équipe Nationale a fait, et notamment durant la Coupe d'Afrique des Nations, car l'Algérie possède une équipe très forte et composée de grands joueurs. Comme je l'ai dit précédemment, c'est ça le football. Il faut travailler et penser au futur », a expliqué Franck Ribéry dans des propos relayés par Dzfoot qui feront évidemment plaisir aux fans algériens.