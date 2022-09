Absente au Qatar, l'Algérie prépare sa revanche

Dans : Mondial 2022.

Par Mehdi Lunay

Nouvel attaquant du Stade Brestois, l'Algérien Islam Slimani espère redonner du souffle à sa carrière après son passage raté à l'OL. Une déception qui reste inférieure à celle ressentie en équipe nationale en mars dernier, laquelle a marqué le joueur.

Un poids lourd offensif est arrivé à Brest cet été. Champion d'Afrique en 2019, ancien buteur du Sporting Portugal, de l'OL et de Monaco, Islam Slimani amène son expérience pour aider les Bretons à se sauver de la relégation. Pour l'heure, la frustration est de mise avec aucun but inscrit et un penalty raté au Parc des Princes ce samedi. Il faudra vite rectifier le tir pour l'international algérien. Au-delà des difficultés sportives du Stade Brestois, Islam Slimani a lui aussi besoin de se relancer en Bretagne après une dernière année difficile en club comme en sélection.

30 secondes fatales qui hantent Islam Slimani

L'aventure lyonnaise de Slimani s'est mal terminée en janvier dernier. Remplaçant et peu efficace, il s'est résolu à quitter le Rhône 12 mois après son arrivée. Il a disputé la fin de saison dernière au Sporting Portugal où cela ne s'est pas bien passé non plus. Au sein du club qui l'a révélé à l'Europe, l'Algérien a été sorti du groupe par Ruben Amorim, un entraîneur avec lequel la relation était houleuse. Des épisodes sombres qui n'atteignent pas le traumatisme de mars dernier face au Cameroun. La défaite en barrage retour pour le Mondial 2022 reste encore ancrée dans les pensées de l'attaquant brestois.

DONNARUMMA REPOUSSE LE PENALTY DE SLIMANI ! — Actu Foot (@ActuFoot_) September 10, 2022

« Être éliminé à 30 secondes près, alors que j’ai le sentiment qu’on avait bien fait les choses, ça a été un choc et ça le reste aujourd’hui. Je ne le vis pas bien du tout mais je me dis que c’est notre destin et qu’il nous faut vivre avec ça. Et ça ne marque pas du tout la fin de ma carrière internationale. Tant que je serai compétitif, je ferai en sorte d’aider ma sélection. Pourquoi ne pas envisager de regagner quelque chose avec l’Algérie ? », a t-il confié au journal le Parisien. Des mauvaises pensées qu'il devra vite évacuer. C'est ce que souhaitent sûrement les supporters brestois, conscients que le buteur algérien peut être d'une grande aide dans leur opération maintien.