CdM : Messi miraculeux face au Mexique, l'Argentine reste en vie

Dans : Mondial 2022.

Par Mehdi Lunay

Coupe du monde 2022, groupe C, 2e journée

Lusail Stadium (Losail)

Argentine-Mexique 2-0

Buts : Messi (64e), E.Fernandez (87e)

Grâce à un grand Lionel Messi auteur d'un but et d'une passe décisive, l'Argentine a dominé le Mexique 2-0 pour se relancer totalement dans la course à la qualification. L'Albiceleste jouera son avenir contre la Pologne au dernier match.

Au bord du précipice après son revers surprise face à l'Arabie saoudite, l'Argentine devait absolument réagir face à une difficile équipe mexicaine. Accrocheuse et solide, El Tri le confirmait dans une première période fermée et hachée. Sans imagination et bousculée par le bloc mexicain, l'Argentine n'était pas assez dangereuse. Seul un coup-franc vicieux de Messi mettait en difficulté Ochoa (34e). Derrière, la vitesse de Vega faisait parfois des ravages face à une défense argentine encore traumatisée par le premier match. Cela allait mieux après le repos pour l'Albiceleste qui étouffait de plus en plus son adversaire. Ne manquait plus qu'une occasion franche et surtout un but.

LEO MESSI. WHEN ARGENTINA NEEDS HIM.



HUGE 🌟 pic.twitter.com/rwOrMYoIv6 — B/R Football (@brfootball) November 26, 2022

Le bonheur arrivait du pied de Messi. Servi par Di Maria, il armait de l'entrée de la surface pour trouver le petit filet d'Ochoa. Le plus dur était fait face à un Mexique trop impuissant offensivement. Messi était encore décisif en fin de match, trouvant Enzo Fernandez sur un corner. Le milieu de Benfica éliminait les défenseurs d'un passement de jambes avant de nettoyer la lucarne mexicaine d'une frappe enveloppée. Un but important pour la différence de buts, meilleure que celle de l'Arabie Saoudite au deuxième rang (3 points chacun). Seule la Pologne compte plus d'unités (4) avant de défier l'Argentine pour une finale mercredi soir. Le Mexique ferme la marche avec un point.