12,5 millions de fans sur TF1 pour France-Australie, adieu le boycott

Par Claude Dautel

Depuis le début du Mondial 2022, et malgré différents sondages qui annonçaient un boycott massif de la compétition, les audiences TV sont énormes. Et France-Australie ne déroge pas à la règle.

Les instituts de sondage l’avaient tous dit et répété, ce Mondial organisé au Qatar n’allait pas être à la hauteur des attentes sur le plan des audiences, une large majorité de téléspectateurs français ne voulant pas soutenir indirectement le choix fait par la FIFA de confier l’organisation de cette épreuve à l’état gazier. Mais visiblement, certains avaient menti, ou s’étaient donnés bonne conscience à pas cher. Dès dimanche, l’audience du match d’ouverture sur TF1 était très bonne alors que l’affiche Qatar-Equateur n’était pas réellement sexy. Mais le premier vrai gros test avait lieu mardi soir avec la diffusion de la première rencontre de l’équipe de France qui défait l’Australie pour son entrée en lice dans ce Mondial 2022. Et du côté de la Une on doit clairement se frotter les mains, car les résultats publiés sont excellents, et permettent même à TF1 de battre un premier record d’audience en 2022.

Le Mondial au Qatar bat un premier record d'audience

#Audiences @TF1 #FIFAWorldCup



🇫🇷FRANCE⚡️AUSTRALIE🇦🇺



🏆MEILLEURE AUDIENCE DEPUIS juin 2021 tous programmes et toutes chaînes confondues



📌12,5 M tvsp



🔥Des niveaux records sur toutes les cibles

✅ 73% PdA 4-14

✅ 53% FRDA-50a

✅ 69% 15-34a

✅ 61% 25-49a

✅ 69% Hom 25-49a pic.twitter.com/UQLSxwkHGb — TF1 Pro (@TF1Pro) November 23, 2022

En effet, ce sont 12,53 millions de téléspectateurs qui ont assisté à la superbe victoire d’Olivier Giroud et ses coéquipiers contre l’Australie, soit 48,1% des téléspectateurs. Il s’agit bien évidemment de la meilleure audience de l’année toutes chaînes confondues. A noter que le France-Australie du Mondial 2018 avait presque fait la même audience, preuve que l’effet boycott annoncé par certains n’existe pas ou du moins qu’il n’est pas réellement visible. A noter que ces audiences n’incluent pas BeInSports, la chaîne sportive qatarie ne communiquant jamais ses audiences, alors qu’elle attire probablement un nombre record d’abonnés durant ce mois de Coupe du Monde puisqu’elle diffuse l’intégralité des matches. TF1 peut donc attendre sereinement la suite de la compétition avec probablement un nouveau record en vue samedi lors de la diffusion du match France-Danemark (17h), les Bleus pouvant valider leur qualification.