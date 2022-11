TV : Boycott ou pas, le match d'ouverture cartonne sur TF1

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

Tandis que de nombreux sondages annonçaient un mouvement massif de rejet du Mondial 2022 en France, l'audience TV du match Qatar-Equateur a battu largement celui du Mondial 2018 en Russie.

L’affiche n’était pas flamboyante, mais pourtant TF1 peut se frotter les mains, puisque la rencontre d’ouverture de la Coupe du Monde qui opposait le pays hôte à l’Equateur a été très largement suivie, et même beaucoup plus que celui qui en 2018 avait mis face à face la Russie et l’Arabie Saoudite. En effet, la cérémonie d’ouverte a réuni 4,18 millions de téléspectateurs dimanche après-midi sur la Une contre 2,4 millions il y a 4 ans. Pour le seul match Qatar-Equateur, 5,13 millions d'amateurs de foot étaient au rendez-vous 3,9 millions lors de l’édition 2014 en Russie. Pour comparer, la rencontre de rugby France-Japon diffusée à partir de 14h sur France 2 a été suivie par 4,2 millions de personnes. Les chiffres concernant le Mondial 2022 ne tiennent pas compte de l’audience de BeInSports qui diffuse en direct la totalité des rencontres du Mondial 2022. Globalement, le boycott annoncé semble avoir déjà fait pschitt, on va attendre France-Australie, donné mardi sur TF1 à partir de 20 heures pour confirmer cela.