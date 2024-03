Thauvin à Rennes, les négociations commencent

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Florian Thauvin n'a pas caché ces dernières semaines son désir de revenir jouer en Ligue 1 dans le futur. Cela tombe bien, des écuries sont très intéressées par son profil.

Après une expérience loin d'être convaincante au Mexique, Florian Thauvin a atterri il y a quelques mois à l'Udinese. En Serie A, le champion du monde vit une expérience à part malgré des débuts très difficiles. S'il se sent mieux dans l'équipe, il n'est pas du tout contre la possibilité de revenir jouer en Ligue 1. L'hiver dernier lors du marché des transferts, pas mal de clubs étaient intéressés. C'est notamment le cas de Nice, Lens et Lille. Mais rien de bien concret et Thauvin va devoir finir la saison à l'Udinese avant de changer éventuellement de club.

Thauvin, un avenir en Bretagne l'été prochain ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Florian Thauvin (@flotov)

Selon les informations de LiveFoot, le Stade Rennais est intéressé par le profil de Thauvin et des discussions ont démarré. Le média précise que les Bretons aiment beaucoup l’expérience et la polyvalence offensive du Français, surtout Julien Stéphan. Reste à trouver un terrain d'entente financier avec le joueur de 31 ans, qui pourrait donc y relancer sa carrière. L'Udinese ne devrait de son côté par être trop gourmand en cas d'offre satisfaisante. A noter également que, toujours d'après LiveFoot, le Stade Rennais ouvrira la porte à un départ de Benjamin Bourigeaud l'été prochain si le joueur demande à partir. Florian Thauvin pourrait donc être son remplaçant à moindre coût, ce qui est toujours bon à prendre dans un projet ambitieux en Ligue 1. Cette saison avec l'Udinese, l'ancien de l'Olympique de Marseille a disputé 27 matchs toutes compétitions confondues pour 5 buts inscrits à 4 passes décisives délivrées. De quoi reprendre un peu de confiance et taper dans l'oeil du Stade Rennais. Reste à savoir si le match serait parfait entre les deux parties.