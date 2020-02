SRFC : Une offre XXL à 60 ME lance le mercato de Camavinga !

Dans : Mercato.

Véritable révélation de la saison en Ligue 1, Eduardo Camavinga sera assurément l’objet de nombreuses convoitises lors du prochain mercato estival.

Ces derniers jours, le nom du milieu de terrain du Stade Rennais a été associé au Paris Saint-Germain, mais également au Real Madrid. Toutefois, il semblerait que c’est un autre cador européen qui soit le plus chaud dans le dossier Eduardo Camavinga. Dans son édition du jour, France Football affirme que le Borussia Dortmund, qui prépare déjà la saison prochaine par le biais de Joachim Watzke (directeur général) et de Michael Zorc (directeur sportif), a fait d’Eduardo Camavinga la priorité absolue du club. Dans l’idée des dirigeants du Borussia Dortmund, l'objectif est d’associer l’actuel milieu de terrain du Stade Rennais à Axel Witsel dès la saison prochaine en Allemagne.

Pour parvenir à boucler la signature d’Eduardo Camavinga, le Borussia Dortmund envisage de dépenser entre 50 et 60 ME. Une offre colossale qui, si elle se confirme, fera assurément réfléchir le Stade Rennais dont l’ancien président Olivier Létang avait fermé la porte à un départ trop précoce d’Eduardo Camavinga. Avec le départ de l’ancien dirigeant du PSG, la position du Stade Rennais dans ce dossier a peut-être évolué. D’autant que le Borussia Dortmund et l’actuel troisième de Ligue 1 entretiennent d’excellents rapports depuis le transfert d’Ousmane Dembélé en 2016. Le départ d’Eduardo Camavinga au BVB n’a donc rien d’impossible même si dans ce dossier, la volonté du joueur, qui pourrait très bien estimer qu’il est préférable de poursuivre sa carrière en Ligue 1 avant de filer à l’étranger demeure inconnue…