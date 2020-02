PSG : Al-Khelaïfi n'oublie pas la pépite Camavinga au mercato !

Dans : PSG.

En ce mois de février, les différentes écuries européennes commencent déjà à préparer le prochain mercato d’été et à Paris comme chaque année, il sera mouvementé.

En effet, le PSG devra gérer les dossiers Neymar et Kylian Mbappé, lesquels vont certainement faire l’objet de propositions de prolongation de contrat. Mais en parallèle, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo vont sans doute tenter de renforcer leur milieu de terrain, qui n’a pas brillé de mille feux face au Borussia Dortmund, bien au contraire. Dans cette optique, le nom d’une jeune pépite du football français revient avec insistance, celui d’Eduardo Camavinga. Et selon les récentes informations publiées par AS, le Paris Saint-Germain cible toujours le milieu de terrain du Stade Rennais, sous contrat avec le club breton jusqu’en juin 2022.

Le média madrilène indique toutefois que la concurrence sera rude pour le Paris SG dans le dossier Eduardo Camavinga, car l’international espoirs français est l’une des cibles prioritaires du Real Madrid, qui voit en lui le joueur parfait pour être la doublure de Casemiro avant de prendre sa place dans quelques années. A ce poste, le Real Madrid possède également Fede Valverde, véritable révélation de la saison au sein de la Casa Blanca mais le média précise que Zinedine Zidane aimerait installer son milieu de terrain espagnol plus haut en raison de son profil « box to box ». Dans le dossier Eduardo Camavinga, il ne faudra par ailleurs pas négliger le Borussia Dortmund. Car le journal espagnol indique que la formation dirigée par Lucien Favre est toujours très intéressée, comme c’était le cas lors du dernier mercato estival, par la pépite du Stade Rennais. Reste maintenant à voir quelle sera la somme réclamée par le Stade Rennais pour Eduardo Camavinga, valorisé par le site spécialisé Transfermarkt à 35 ME mais qui sera assurément vendu pour une somme bien plus importante par l’actuel 3e de Ligue 1. Cet été… ou plus tard.