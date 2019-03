Real : Prudent avec Mbappé, Zidane joue cartes sur table pour Pogba

Dans : Mercato, Liga, PSG, Premier League.

Compte tenu de son effectif en fin de cycle, le Real Madrid risque de frapper fort pendant le mercato estival.

C’est pourquoi Zinédine Zidane n’échappera pas aux rumeurs du marché des transferts à chaque passage en conférence de presse. Ce samedi encore, l’entraîneur merengue a été interrogé sur plusieurs cibles potentielles. Parmi les feuilletons préférés de nos confrères espagnols, l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé était forcément au menu. Et comme d’habitude, son compatriote est resté prudent.

« On sait quel joueur il est, mais ce n’est pas mon joueur, donc je ne vais pas en parler par respect pour lui et pour son club », a répondu Zidane, qui ne s’est pas non plus attardé sur le prix du Parisien. « Aujourd’hui, on ne peut pas dire que quelqu’un vaut 100, 150, 200 ou 300 millions, ce sont les clubs qui décident ça », a-t-il esquivé. En revanche, le technicien s’est montré beaucoup plus bavard sur le cas Paul Pogba, qui a récemment partagé son rêve de le rejoindre à Madrid.

Un message clair pour Pogba

« J’aime beaucoup le joueur, ce n’est pas nouveau, a reconnu Zidane. Je le connais personnellement, c’est pour ça que j’en parle naturellement. C’est un joueur vraiment différent, quelqu’un qui apporte ce que peu de joueurs apportent sur un terrain de foot, il est capable de tout faire. Il y a des milieux de terrain qui savent très bien défendre, d’autres très bien attaquer. Lui, il sait tout faire. Un jour, s’il doit avoir une possibilité de faire autre chose après Manchester United, il a toujours dit que Madrid c’était un club qui l’intéressait beaucoup. » Ça devient gênant pour les Red Devils…