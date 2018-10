Real : Cette boulette avec Cristiano Ronaldo fait disjoncter le clan Lopetegui

Dans : Mercato, Foot Europeen, Liga.

Le départ de Cristiano Ronaldo n’a pas été compensé au Real Madrid et après le Clasico perdu face au Barça (5-1), il n’est pas difficile d’affirmer que cela a été une énorme erreur de la part des dirigeants merengues. Interrogé par Mundo Deportivo, le père de Julen Lopetegui est sorti du bois, affichant publiquement sa colère à l’encontre de Florentino Pérez, lequel a carrément volé 50 buts à son fils selon ses propres mots, en vendant Cristiano Ronaldo sans le remplacer. Des mots forts de la part du père de l’Espagnol, dont le départ du Real Madrid semble imminent…

« Cristiano était arrogant ? Et alors, nous avons tous nos défauts, mais cela n’empêche pas le fait qu’il mettait 50 buts par saison. Il manque clairement. Maintenant il manque un buteur dans cette équipe. Personne n’est venu pour le remplacer. On a parlé de Neymar et compagnie, mais personne n’est arrivé … On a volé 50 buts à mon fils » a déploré le père de Julen Lopetegui, pour qui l’état-major du Real Madrid est responsable de cette situation catastrophique. A l’évidence, ces déclarations n’arrangeront pas le cas de l’ex-sélectionneur de l’Espagne.