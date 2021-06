Real Madrid : Ancelotti va ramener son Mbappé

Dans : Mercato.

Avec Carlo Ancelotti aux manettes, le mercato du Real s'annonce agité, et notamment dans le secteur offensif où Madrid a déjà un plan B derrière Kylian Mbappé.

Pour reconquérir les plus grands titres européens, comme la Ligue des Champions ou la Liga, le Real Madrid sera déterminé à ramener du lourd lors du prochain marché des transferts. Alors que Zinédine Zidane a fait ses valises après avoir atteint le bout d’un cycle avec son groupe de joueurs, Carlo Ancelotti aura la lourde tâche de relancer un nouveau projet à Madrid. Une mission qui débutera sur le mercato, où les Merengue chercheront à renouveler considérablement leur équipe. Afin de faire progresser le Real, le nouvel entraîneur italien voudra notamment recruter un grand attaquant, histoire d’épauler Karim Benzema. Bien sûr, la priorité reste Kylian Mbappé. Toujours pas prolongé au PSG, le champion du monde français laisse donc une chance au Real, jusqu’en juillet prochain au moins. Mais si l’attaquant de 22 ans venait à dire non à Madrid, Florentino Perez a déjà un plan B en tête. En effet, selon Football Insider, le Real s’intéresse à Richarlison.

Richarlison, le futur Mbappé du Real ?

Pas un hasard, puisque l'international brésilien était dirigé par… Ancelotti cette saison du côté d’Everton. Auteur de 13 buts en 40 matchs, le joueur de 24 ans a un profil assez proche de Mbappé, de part sa rapidité et son sens du but. Pour convaincre l’Auriverde de signer au Real, Ancelotti comptera sur Vinícius Júnior. Grand ami de Richarlison, l'ailier de la Maison Blanche pourrait effectivement faire son maximum dans ce dossier estimé à 60 millions d’euros. Un prix colossal pour un club endetté comme le Real. Mais pour sortir un tel talent de Premier League, encore sous contrat jusqu’en 2024 avec un gros salaire, ce sera le prix à payer. Enfin si Mbappé reste au PSG, car si le Français décidait de quitter Paris l’été prochain, le Real mettrait tout son argent pour le recruter, et Richarlison resterait alors sur la touche.