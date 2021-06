PSG : Mbappé fait la loi au Real Madrid !

Dans : PSG.

Nouvel entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti a été préféré à Antonio Conte pour séduire Kylian Mbappé.

En moins de 48 heures, Carlo Ancelotti est devenu l’entraineur du Real Madrid. Le retour de l’Italien était encore loin d’être acquis ce lundi, mais les choses se sont accélérées de manière incroyables. Antonio Conte avait été contacté, mais l’ancien coach de l’Inter Milan a vu son compatriote lui passer devant à la vitesse de l’éclair, les négociations ne s’éternisant pas du tout sur les questions de contrat. Mais pourquoi Florentino Pérez, qui n’avait pas fait le moindre signe au Mister, a-t-il tout à coup foncé sur Ancelotti ? La réponse est extrêmement simple selon le média local Defensa Central, qui affirme que faire signer Conte aurait représenté un véritable repoussoir pour la signature de Kylian Mbappé. Ancelotti possède un profil très proche de celui de Zidane, complice avec les stars du vestiaire, qui sait faire les gros yeux mais défend toujours ses joueurs en public et privilégie le collectif.

En revanche, Conte arrive avec la réputation d’un meneur d’hommes capable d’aller au clash pour faire passer ses idées, qui prône un jeu plus compact et très demandeur défensivement, y compris pour les stars offensives. Résultat, Florentino Pérez a fait le calcul, et il a estimé que la signature de Conte serait un mauvais signal envoyé à Mbappé, qui n’a toujours pas livré la moindre réponse au PSG sur son avenir. S’il décidait d’entamer sa dernière année de contrat sans prolonger, alors le Real Madrid pourrait bien tenter sa chance avec une belle offre pour faire craquer le club tricolore. Et si Carlo Ancelotti ne vaut pas Zidane dans l’esprit de l’attaquant du Paris SG, l’Italien possède tout de même une carte de visite et une aura qui peuvent compter dans le choix du champion du monde.