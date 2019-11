PSG : Neymar fait très peur même à Barcelone

Dans : Mercato.

Eric Abidal a beau avoir dit que Neymar était toujours en haut de la liste pour le futur mercato du FC Barcelone, le joueur brésilien du PSG ne fait pas l'unanimité du côté du Barça.

La possibilité de voir Neymar revenir au FC Barcelone en 2020, soit trois ans après son départ fracassant pour le Paris Saint-Germain, a repris de l’ampleur suite aux propos d’Eric Abidal dans Mundo Deportivo. Mais cette hypothèse lancée par le dirigeant du Barça ne semble pas totalement faire l’unanimité au plus haut niveau. Le même média affirme ce lundi que le come-back éventuel de Neymar Jr lors du mercato estival 2020 donne lieu à des débats intenses encore en ce moment. Car si personne ne conteste le talent de l’attaquant brésilien, et s’il bénéficie du soutien de Lionel Messi, d’autres aspects du joueur parisien sont moins appréciés.

Le FC Barcelone n’a, par exemple, pas la mémoire courte et le départ de Neymar en 2017 au PSG, après un coup de force, n’est toujours pas digéré au moins sur la forme, tout comme n’a pas non plus été apprécié le procès fait par le joueur pour réclamer une prime. Et Mundo Deportivo de recenser l’ensemble des soucis causés par le dossier Neymar. « Au Barça on soupçonne Al-Khelaifi de ne pas vouloir le vendre au Barça (…) Neymar a connu plusieurs blessures ces deux dernières années, et assumer un transfert record compte tenu de ces soucis et de sa vie extra-sportive fait courir un risque très élevé (..) A l’exception de Josep Maria Bartomeu et Javier Bordas, le reste des membres du bureau du FC Barcelone n’est pas enthousiasmé par le retour possible de Neymar (…) C’est une signature à risque. Si cela va bien, c’est parfait, mais si cela tourne mal, ce sera un problème spectaculaire », explique le quotidien sportif barcelonais.