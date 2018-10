Mercato : Mourinho avec Hazard au Real, un journaliste lâche le morceau

Dans : Mercato, Premier League, Liga, Foot Europeen.

Revoir Jose Mourinho et Eden Hazard sous le même maillot un jour, c'est possible selon le journaliste Neil Custis, qui pense que les deux hommes ont une chance d'aller au Real Madrid.

De 2013 à 2015, Jose Mourinho et Eden Hazard ont réalisé trois saisons communes à Chelsea. Ils vont se recroiser sous un maillot différent le week-end prochain lors du choc de Premier League entre MU et Chelsea. Mais cette paire pourrait se reformer dans les mois à venir. C'est en tout cas l'annonce faite par Neil Custis, qui avoue que les deux hommes, restés en bons termes, pourraient se retrouver au Real Madrid.

« C’est intéressant de voir comment les choses vont se passer. Hazard a dit qu’il aimerait jouer à nouveau avec Mourinho. Très bientôt, il y aura un poste vacant au Real Madrid. Et si Manchester United décide de lâcher Mourinho, il pourrait devenir un candidat crédible au Real. Le président du Real et Mourinho sont très proches. L'entraîneur est parti sans aucune animosité, Perez voulait même qu'il reste. C'est Mourinho qui a choisi de partir. Alors tout est possible maintenant. Si Mourinho rentre à Madrid, Hazard va le rejoindre », a lancé, dans le Sunday, le journaliste, qui sait qu'Hazard rêve aussi de jouer au Real. L'été prochain, après une saison s'annonçant exceptionnelle, Hazard pourrait donc faire d'une pierre deux coups au Bernabeu.