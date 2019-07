PSG : Le premier coup de sang de Véronique Rabiot, dès l’aéroport

Dans : Mercato, PSG, Serie A.

Désormais libre de tout contrat, Adrien Rabiot va rejoindre les rangs de la Juventus Turin. Sa visite médicale passée, le milieu de terrain va pouvoir retrouver les terrains, lui qui avait été mis au placard pendant six mois par le PSG, en raison d’un désaccord pour la signature de la prolongation de son contrat. La mère et agent de l’international français est coriace, et les décisions prises pour la carrière de son fils ne font pas souvent l’unanimité. Et à son arrivée à Turin, les Italiens ont certainement compris à qui ils ont à faire désormais. Journaliste présent à l’aéroport de Turin pour suivre l’arrivée d’Adrien Rabiot, Nicola Gallo a raconté à Top Calcio 24 la première embrouille du clan Rabiot.

« Mme Rabiot ne voulait aucun média sur la piste d'atterrissage. Elle a vu une caméra à l'extérieur et à bloqué tout le monde dans l'avion pendant 10 minutes. Le personnel sur place lui a dit que c’était la caméra de la Juventus, mais elle a refusé de les croire. Paratici a du lui téléphoner pour lui dire que c'était le cameraman de la Juve, elle s’est excusée et est descendue », raconte ainsi le journaliste aux premières loges de cette scène qui lance de manière assez complexe l’aventure de son fils à la Juventus.